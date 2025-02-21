Alejandra Guzmán habló de su estado de salud tras ser operada de las vértebras

Alejandra Guzmán encendió las alertas hace unas semanas cuando anunció el retiro de los escenarios por este año, debido a problemas de salud. La rockera mexicana fue hospitalizada y sometida a una intervención quirúrgica.

Se sabe que la Guzmán fue operada de las vértebras cervicales y que la intervención fue todo un éxito, sin embargo se trata de una cirugía delicada, de postoperatorio importante que le exigirá estar dedicada a su recuperación por un buen periodo de tiempo.

¿Cuándo volverá a los conciertos Alejandra Guzmán?

Ahora trasciende una entrevista que el programa ‘Ventaneando’ que la abordó al llegar a su casa en la capital azteca luego de uno de los controles médicos. La Guzmán se evidenció de muy buen humor y confirmó que está en reposo. “Recuperándome, me operaron de mis cervicales, pero voy muy bien”.

También adelantó que los exámenes que le han practicado han salido bien. “Pues todo bien, miren mi lista de medicinas, pero todo bien”, comentó mientras enseñaba la fórmula que le dio su doctor.

La artista prioriza de momento su salud. “Gracias a Dios, sí. Me pusieron titanio, tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica”, dijo divertida la artista que puede desplazarse por sí sola y luce un cuello ortopédico que le da estabilidad.

Sobre su receso artísticó indicó: “Sí, te hago todo. No, no. Todavía no, apenas me acaban de operar, pero cuando esté bien ya les avisaré y gracias”.

De otra parte mencionó que no hay prisa “Y pues que esperen”.

¿Qué enfermedades ha tenido Alejandra Guzmán?

Fue en Instagram que la artista, de 57 años, contó que estaba hospitalizada, mostró radiografías donde se observaban las prótesis de titanio colocadas en su columna y cadera. Según lo que mencionan los medios locales, Alejandra ha sido sometida a decenas de procedimientos,, estiman casi 30, desde el 2000. En el 2009, por ejemplo, le inyectaron biopolímeros en los glúteos, sustancia que provocó necrosis e infecciones. En 2007, enfrentó cáncer de mama.

En 2016, recibió dos prótesis de titanio en la cadera. En 2018, sufrió una fractura de cadera durante un show, y en 2022, fue hospitalizada a causa de una infección bacteriana. En julio del 2025, la cantante anunció que cancelaba sus compromisos de 2025, incluyendo su gira Brilla Tour, con fechas en México, Colombia y Estados Unidos.

“Por indicaciones médicas y priorizando mi salud, me veo en la obligación de reprogramar los conciertos de 2025 para el año 2026”, detalló.

La Guzman también fue diagnosticada con hipertensión y dolores por inflamación en sus articulaciones.

