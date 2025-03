Aleska Génesis reveló detalles de su arresto: “me trataron como una criminal”

El pasado 10 de marzo, el mundo del espectáculo reportó el polémico arresto de Aleska Génesis a las afueras de los estudios de Telemundo, luego de su eliminación de La casa de los famosos All Star. Las autoridades mexicanas llegaron hasta el lugar, la detuvieron y la trasladaron al Reclusorio de Santa Martha Acatitla por presunta participación en el robo de tres relojes de lujo en la Ciudad de México.

La primera vez que se le acusó por el mismo delito fue en enero del 2024 por Francisco Javier Rodríguez Borgio, exnovio de Michell Roxana Castellanos, su hermana. En ese momento la detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, el juez encargado del caso en ese momento no encontró pruebas suficientes para vincularla a proceso.

¿Qué dijo Aleska Génesis?

Después de una semana, la modelo venezolana, quien fue novia de Nicky Jam y James Rodríguez, rompió el silencio. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 8 millones de seguidores, explicó lo ocurrido.

En su declaración pública tras su detención en México, la modelo y empresaria expresó su temor y frustración, sintiendo que está enfrentando una injusticia. Sostiene que ha sido víctima de un sistema judicial que está influenciado por el poder y el dinero, lo que ha resultado en su arresto en dos ocasiones por el mismo caso, a pesar de que ya había sido declarada inocente anteriormente.

“Tengo miedo de presentarme en un país donde quienes tienen el poder pueden hacer lo que se les da la gana, miedo de un sistema donde el dinero decide quién es el culpable. Miedo porque mi vida y mi seguridad no son prioridad para la justicia, pero aunque tengo miedo, no voy a quedarme callada”, afirmó.

La modelo apunta con claridad a quien fue el exnovio de su hermana, como el culpable de su situación legal. Ella sostiene que este empresario, movido por un deseo de venganza, ha usado su influencia para manipular el sistema judicial y hacerle daño.

“Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido, Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana, un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley para atacarnos, en Estados Unidos no puede hacernos nada, pero en México sí, y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí y no soy la primera mujer a la que le hace esto, ya lo ha hecho antes porque está acostumbrado a jugar con la ley, a manipular el sistema, a usar sus influencias para destruir a las mujeres que lo desafían”.

Luego de haber sido arrestada y posteriormente liberada hace un año, por el mismo caso, la modelo considera que fue una violación a la ley.

“Hace un año cuando entré a México fui arrestada injustamente, pasé por un proceso legal, presenté mis pruebas y el juez determinó que yo era inocente. Me otorgaron libertad absoluta, pero reabrieron una orden de aprehensión por el mismo caso, sin pruebas, a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente, violaron la ley”.

¿Qué pasó el día del arresto de Aleska Génesis?

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos reveló detalles de lo que ocurrió el pasado 10 de marzo cuando la arrestaron: “yo sentí terror, no solo por la injusticia que estaba viviendo, sino porque creí que me desaparecerían o que me matarían. En ese momento lo mejor que podía pasarme era que realmente me estuviesen llevando a la cárcel de Santa Marta, prefería mil veces ir a ese reclusorio, un lugar donde nadie quiere estar, antes de ser llevada a un destino desconocido. Me arrebataron mi libertad, mi dignidad y mi tranquilidad. Fui víctima de un abuso de poder, de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo y lo más importante, mi fe”.

En sus declaraciones, Aleska Génesis afirmó tener pruebas que demuestran las irregularidades de su caso y denunció el trato que recibió durante su detención. “Mis derechos fueron pisoteados, me incomunicaron por horas, me trataron como una criminal, me expusieron al escarnio público y lo convirtieron en un espectáculo”, afirmó.

A pesar de su situación, aseguró que su fe sigue intacta y que no dejará de exigir justicia. “Por encima del miedo tengo fe, y la fe es más fuerte que el miedo. Exijo justicia, después de todo lo que he vivido necesito recuperarme porque el sufrimiento ha sido grande, pero aun así no voy a quedarme callada. Exijo que se revisen las pruebas, que se respeten las leyes, que se haga justicia”.