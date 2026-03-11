Ana Karina Soto dio nuevos detalles sobre la salud de su hermana: “Días de miedo y lágrimas”

En la tarde del 10 de marzo, Ana Karina Soto compartió en redes sociales un nuevo mensaje relacionado con el estado de salud de su hermana, Gina Soto. La comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras en medio del momento que atraviesa su familia.

En la publicación, la conductora del programa ‘Buen Día Colombia’, del Canal RCN, expresó su admiración por la fortaleza que ha demostrado su hermana durante este proceso y también agradeció las muestras de apoyo que han recibido en los últimos días.

El reciente mensaje de Ana Karina Soto sobre su hermana

A través de una publicación acompañada de varias fotografías, la presentadora compartió un extenso mensaje en el que describió cómo han sido las últimas semanas para su familia mientras acompañan a Gina Soto durante su proceso de salud.

Las imágenes muestran distintos momentos en los que Ana Karina Soto aparece junto a su hermana durante su hospitalización en la Clínica Palermo, en Bogotá. En las fotografías también se observa que Gina ha permanecido en una unidad de cuidados intensivos (UCI), lo que evidenciaría la complejidad del momento de salud que atraviesa.

En algunas de las imágenes también aparece el actor Alejandro Aguilar, esposo de la presentadora, quien ha acompañado a la familia durante este proceso mientras permanecen atentos a la evolución médica de Gina Soto.

En el mensaje que acompañó la publicación, la comunicadora describió las últimas semanas como un periodo emocionalmente intenso para su familia. “Estas semanas han sido una prueba dura, de esas que llegan sin avisar y nos sacuden el alma. Han sido días de miedo, de incertidumbre, de lágrimas, de tristeza, de optimismo, de confianza y de esperanza”, escribió.

En otro fragmento del texto, Ana Karina Soto resaltó la fortaleza que, según ella, ha demostrado su hermana durante este proceso. “Y tú, hermanita, eres una de ellas. Una berraca, una mujer valiente que ha enfrentado cada momento con una fuerza que me llena de admiración y de orgullo”, expresó.

La también actriz y figura de redes sociales aseguró que toda su familia permanece pendiente de la evolución médica de Gina y mantiene la esperanza de que pronto pueda superar este momento. En su mensaje mencionó a varios de sus familiares y destacó que todos se mantienen unidos acompañándola durante esta etapa.

“Hoy solo quiero decirte que no estás sola, que estamos contigo, sosteniéndote, creyendo contigo y confiando en que Dios, la Virgencita de Torcoroma, los médicos y las enfermeras te van a ayudar a salir pronto de este momento”, agregó.

Finalmente, Ana Karina Soto agradeció las muestras de apoyo que han recibido en medio de la situación y pidió a sus seguidores continuar con las oraciones por la recuperación de su hermana. “Les agradezco sus oraciones para que mi hermanita pronto salga bien de esta situación”, concluyó en la publicación.

Esta fue una de las imágenes con las que Ana Karina Soto acompañó su mensaje a Gina Soto. Fotografía por: Captura de pantalla

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí