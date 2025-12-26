Asesinan a Imani Dia Smith, actriz de ‘El Rey León’. Culpan a su expareja

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte de Imani Día Smith, actriz que ganó reconocimiento internacional por interpretar a la joven Nala en la producción de El Rey León en Broadway cuando era niña.

¿Qué pasó con Imani Dia Smith?

De acuerdo con un comunicado publicado por la Oficina administrativa del condado de Middlesex, Nueva Jersey, la policía local recibió una llamada al 911 alrededor de las 9:18 a. m. sobre un apuñalamiento en la casa de Smith. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima “con heridas de arma blanca” y la llevaron de urgencia al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick. Lamentablemente, poco después fue declarada muerta debido a las lesiones que sufrió.

Según los reportes, Jordan D. Jackson – Small, su expareja, sería el presunto responsable de su muerte. El hombre de 35 años fue arrestado y acusado de varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma para un fin ilícito en tercer grado y portación ilegal de un arma en cuarto grado. Por ahora, Jackson se encuentra recluido en el Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesx. “Smith y Jackson-Small se conocían antes del incidente, por lo que no fue un acto de violencia aleatorio”, menciona el comunicado.

Aunque la investigación aún está en marcha, los fiscales han indicado que el crimen no fue un acto al azar. Además, la relación entre Smith y Jackson-Small era conocida, por lo que están tratando el caso como un posible episodio de violencia doméstica.

¿Quién era Imani Dia Smith?

Imani Dia Smith saltó a la fama siendo una niña gracias a su papel como la joven Nala en el musical El Rey León en Broadway, donde brilló entre 2011 y 2012. Su actuación la estableció como una prometedora estrella en el mundo de las artes escénicas. Después de su paso por Broadway, Smith siguió conectada con el mundo artístico y mantenía un fuerte lazo con su comunidad de fans. Además de su carrera, era madre de un niño de tres años, con quien disfrutaba de entrañables momentos familiares que registraba a través de sus redes sociales.

“Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y una comunidad de fans que la quería muchísimo”, escribió Kira Helper, tía de la actriz.