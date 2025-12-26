Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Asesinan a Imani Dia Smith, actriz de ‘El Rey León’. Culpan a su expareja

La actriz de 26 años interpretó a la joven Nala en “El Rey León” en Broadway. Esto se sabe de su muerte.

Por Redacción Vea
26 de diciembre de 2025
La actriz de 26 años interpretó a la joven Nala en “El Rey León” en Broadway. Esto se sabe de su muerte.
Fotografía por: Instagram

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte de Imani Día Smith, actriz que ganó reconocimiento internacional por interpretar a la joven Nala en la producción de El Rey León en Broadway cuando era niña.

¿Qué pasó con Imani Dia Smith?

De acuerdo con un comunicado publicado por la Oficina administrativa del condado de Middlesex, Nueva Jersey, la policía local recibió una llamada al 911 alrededor de las 9:18 a. m. sobre un apuñalamiento en la casa de Smith. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima “con heridas de arma blanca” y la llevaron de urgencia al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick. Lamentablemente, poco después fue declarada muerta debido a las lesiones que sufrió.

Según los reportes, Jordan D. Jackson – Small, su expareja, sería el presunto responsable de su muerte. El hombre de 35 años fue arrestado y acusado de varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma para un fin ilícito en tercer grado y portación ilegal de un arma en cuarto grado. Por ahora, Jackson se encuentra recluido en el Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesx. “Smith y Jackson-Small se conocían antes del incidente, por lo que no fue un acto de violencia aleatorio”, menciona el comunicado.

Vínculos relacionados

Murió Tony Ocasio, integrante del grupo Los Chicos. Así lo despidió Chayanne
Murió influencer de 31 años. Su cuerpo fue encontrado en su casa en Los Ángeles
Murió Gil Gerard, protagonista de “Buck Rogers en el siglo XXV”, a los 82 años

Aunque la investigación aún está en marcha, los fiscales han indicado que el crimen no fue un acto al azar. Además, la relación entre Smith y Jackson-Small era conocida, por lo que están tratando el caso como un posible episodio de violencia doméstica.

¿Quién era Imani Dia Smith?

Imani Dia Smith saltó a la fama siendo una niña gracias a su papel como la joven Nala en el musical El Rey León en Broadway, donde brilló entre 2011 y 2012. Su actuación la estableció como una prometedora estrella en el mundo de las artes escénicas. Después de su paso por Broadway, Smith siguió conectada con el mundo artístico y mantenía un fuerte lazo con su comunidad de fans. Además de su carrera, era madre de un niño de tres años, con quien disfrutaba de entrañables momentos familiares que registraba a través de sus redes sociales.

“Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y una comunidad de fans que la quería muchísimo”, escribió Kira Helper, tía de la actriz.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Imani Dia Smith

Murió Imani Dia Smith

Quién era Imani Dia Smith

El Rey León

Actriz de El Rey León

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.