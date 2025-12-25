Murió Tony Ocasio, integrante del grupo Los Chicos. Así lo despidió Chayanne

El mundo del espectáculo está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido en el mundo artístico como Tony Ocasio, quien hizo parte del grupo Los Chicos de Puerto Rico, una de las bandas pop más populares de la música latina de la década de 1980 que fue creada por Eric Laboy.

¿De qué murió Tony Ocasio?

De acuerdo con medios internacionales, Ocasio, de 58 años, murió a causa de un infarto. “El eterno Migue se encontraba preparando el desayuno cuando sufrió el percance de salud. Su esposa se encontraba en la residencia”, aseguró Carlos Alfonso Ramírez, exmánager de la agrupación a El Nuevo Día.

Chayanne, quien fue amigo y compañero de Tony en la agrupación escribió una publicación en su cuenta de Instagram despidiéndolo: “Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”.

Los internautas lamentaron la partida del artista: “Mi más sentido pésame. QEPD Tony”, “fiel compañero en tus inicios”, “siempre acompañaron mi adolescencia, tan hermosa. Tony ve en paz”, “ustedes fueron parte importante en mi adolescencia, el más bonito de mis recuerdos. Que Tony por fin tenga la paz y la serenidad al lado del Altísimo”, ”los recuerdos siempre vivirán en nuestros corazones”, “querido Chayanne, los amigos y compañeros son para siempre. Paz a su alma”.

¿Quién era Tony Ocasio?

Tony Ocasio tuvo una carrera que brilló en el auge de la música juvenil latina a finales de los años 70 y principios de los 80. Su mayor reconocimiento llegó como uno de los miembros originales de Los Chicos. Dentro de la agrupación Tony Ocasio se destacó por su poderosa voz, su carisma en el escenario y su conexión genuina con el público. El grupo alcanzó una gran popularidad con sus canciones románticas y pegajosas como Mama Mía, Pensando en ti, Puerto Rico, Te estoy buscando, Ave María, Ehnamorado, entre otras que resonaron con toda una generación de adolescentes, consolidándose como un fenómeno musical y mediático de su tiempo.

Durante su tiempo en la banda, Ocasio compartió escenario con otros artistas que más tarde tendrían carreras brillantes, como Chayanne, quien dio sus primeros pasos en la industria musical dentro de la agrupación. Después de la caída del grupo, Tony Ocasio continuó vinculado a la música y al entretenimiento, aunque con un perfil más bajo que en sus años de mayor fama. Sin embargo, su legado se mantuvo vivo entre los seguidores del pop latino clásico, quienes lo recuerdan como una de las voces emblemáticas de una era en la que las bandas juveniles comenzaban a conquistar el mercado en español.