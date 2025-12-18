Murió influencer de 31 años. Su cuerpo fue encontrado en su casa en Los Ángeles

Hay conmoción en las redes sociales, tras confirmarse la muerte de Tucker Genal, un reconocido influencer estadounidense, quien fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles. Carson y Connor, hermanos del creador de contenido, confirmaron la noticia a través de una publicación en Instagram: “Ni siquiera sé por dónde empezar, eras mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor, toda mi vida la he pasado admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe. Sé que una cosa es segura y es que seguiré pasando el resto de mi vida admirándote hasta que nos volvamos a encontrar. Eras la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que cualquiera podría haber pedido. Te amamos y te extrañaremos eternamente Tucker”, se lee en el post que está acompañado de un reel de fotografías donde aparecen juntos.

¿Qué pasó con Tucker Genal y de qué murió?

Aunque los hermanos del influencer no revelaron las causas de su muerte, sí pidieron respeto por la dolorosa situación que están enfrentando: “Durante este momento increíblemente difícil, pedimos respetuosamente privacidad mientras lloramos y comenzamos a navegar la vida sin él. Estamos profundamente agradecidos por la amabilidad y la comprensión mostradas a nuestra familia".

Según el informe del médico forense Juan Carrillo, la causa de muerte del creador de contenido de 31 años fue “suicidio”. Hace unos días, Tucker había hecho una publicación que, tras su muerte, causó curiosidad en los internautas.

En el clip recopiló imágenes de cada mes del año y, al final, puso una fotografía en blanco y negro. En el titular del video escribió: “Desearía poder revivir algunos de estos momentos dos veces”.

Sus seguidores han dejado sus impresiones. Algunos relacionaron su mensaje como una despedida: “Merecías mucho más de lo que recibiste en la vida”, “no puedo creerlo”, “esta fue su publicación de despedida”, “odas las fotos son en color excepto la de diciembre”, “fue como si él se estuviera despidiendo”, “la forma en que diciembre era blanco y negro”, “él lo sabía. Esta fue definitivamente una publicación de despedida”, “Fue una foto de despedida, QEPD”.

¿Quién era Tucker Genal?

Tucker Genal fue un influencer y creador de contenido estadounidense que se hizo muy popular en TikTok e Instagram gracias a sus divertidos videos de retos virales y momentos de su vida diaria, muchos de los cuales compartió con sus hermanos. Juntos, también lanzaron el proyecto digital Hustle House. Se graduó en Administración de Empresas y supo combinar su formación académica con su trabajo en redes sociales, logrando así reunir millones de seguidores.