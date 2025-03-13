Así fue el matrimonio de Sara Corrales con Damián Pasquini. Imágenes 

El pasado jueves 14 de agosto, Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron por lo civil, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Hoy, con más de 150 invitados, la pareja dio el “sí acepto” en una ceremonia espiritual que fue celebrada en Llano Grande, cerca a Medellín.

Vestido de matrimonio de Sara Corrales

A través de sus redes sociales, la también modelo, quien actualmente reside en México, publicó detalles de la boda. En cuanto al vestido, la actriz aseguró que fue una creación de Eisen Stein.

En una publicación explicó cada detalle del vestido Whitney Gown & Veil: “Me hizo sentir la mujer más afortunada y radiante en este día tan especial. Es una obra maestra que abrazó su figura con encaje francés y delicadas transparencias, mezclando la pureza del romanticismo con una pizca de sensualidad. Escote caído sobre los hombros, mangas de encaje que rozaban la piel como susurros, y una espalda baja que revelaba, con elegancia, la magia de lo inesperado. La falda, etérea y envolvente, caía en una cola de ensueño, coronada por un velo vaporoso con bordes de encaje que parecían dibujar el aire. Un look que no solo vistió a la novia… vistió la esencia de un amor eterno”.

La actriz llegó de la mano de su mamá, mientras lucía su vestido, acompañado de un velo blanco y una cola larga.

Sara aseguró que usaría tres vestidos: el de la ceremonia, después se pondría otro y el último, que es uno corto, para la fiesta a la que asistieron 150 invitados de diferentes países, entre ellos México, Estados Unidos, España, Australia y, por supuesto, Colombia.

La ceremonia se llevó a cabo en una finca campestre, al aire libre. Damián usó un camisa manga larga blanca, saco de ese mismo color, pantalón y un corbatín negro.

Cuando llegó el momento de las argollas, la actriz le dijo a Pasquini: “De mi alma a la tuya, yo también te amo”, se escucha en un video publicado por Carlos Ochoa.

¿Por qué Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron en Medellín?

En una entrevista con People en español, Pasquini reveló los motivos por los que su matrimonio se llevó a cabo en la Ciudad de la Eterna Primavera: “Nosotros vivimos en México desde hace muchos años. Sara más de 13 años, yo casi ya 19, entonces una opción era hacerlo aquí. Pero después surgió la idea de hacerla en Medellín y la verdad que nos convenció y estamos supercontentos con esa decisión. Argentina la verdad que no fue una opción. Hubiera sido mucho más complicado hacer viajar a tanta gente para Argentina, que igual sí es un país que recomiendo que vayan y que es hermoso, pero hacerlo allá en Argentina no era opción. Medellín creo que es, sin duda, la mejor opción y cada vez que voy a Medellín la verdad que me gusta más también".