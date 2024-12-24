¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Damián Pasquini: edad, estatura, de dónde es y más del esposo de Sara Corrales

En octubre de 2024, la actriz de ‘Vecinos’ anunció su compromiso con el empresario argentino, con quien se casa hoy en Medellín.

Por Redacción Vea
16 de agosto de 2025
En octubre de 2024, la actriz de ‘Vecinos’ anunció su compromiso con el empresario argentino, con quien se casa hoy en Medellín. 
Fotografía por: Instagram

Después de 10 meses desde que se comprometieron, Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron por lo civil el pasado jueves 14 de agosto en Medellín. Hoy se lleva a cabo la ceremonia religiosa en la ciudad natal de la actriz.

¿Quién es y cuántos años tiene Damián Pasquini?

Pasquini es un reconocido empresario argentino, quien lleva 19 años viviendo en México, país donde se conoció con Sara. Es Socio Director de GrupoMap, una empresa de Marketing Promocional con 43 años de experiencia. También es Socio CEO de Azzgency LATAM, una consultora especializada en Amazon.

Tiene 43 años y, al igual que Sara, es apasionado por el ejercicio, los viajes y las aventuras. En sus redes sociales se observan detalles de los diferentes lugares y países que ha visitado con la colombiana.

Vínculos relacionados

Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron por lo civil en Medellín. ‘Llegó el día’
¿Sara Corrales está embarazada? Así reaccionó la actriz a pregunta en redes
Sara Corrales y su novio Damián Pasquini quieren ser padres: “va a ser increíble”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Cómo conoció a Sara Corrales?

En una pasada entrevista con People en español, el empresario y la modelo paisa contaron algunos detalles sobre cómo comenzó su romance. “Yo creo que el primer paso lo dio ella porque ella fue la que me escribió. Pero nos compartieron los ‘WhatsApp’ por amigos que decían que nos teníamos que conocer. Ese día salimos a cenar y desde ese día prácticamente que empezó todo ahí. Desde la cena número 1 ya hablábamos de casarnos”, contó Pasquini.

Por su parte, Corrales agregó: “En ese momento era divertido y era chistoso hablar del tema, pero yo creo que los dos en el fondo sentimos algo tan especial que nos fluyó el tema desde el primer día. Sentíamos una conexión muy especial”.

Cuando se comprometieron, la actriz, quien está radicada en México desde hace 13 años, expresó su emoción: “Desde que nuestros caminos se cruzaron, hemos vivido momentos mágicos, aprendizajes profundos y aventuras que nos han hecho crecer como pareja y como personas. Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: ¡Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer!”.

Meses antes, el actor había escrito en sus redes sociales: “Si hubiera hecho una lista de todo lo que amaría encontrar en una mujer, no habría puesto ni la mitad de lo que encontré en vos @saracorrales 💜 Qué afortunado soy”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Sara Corrales

Damián Pasquini

Matrimonio de Sara Corrales

Sara Corrales boda

Sara Corrales y Damián Pasquini

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar