Así le respondió Beéle a su exesposa Cara Rodríguez: “deja de engañar a la gente”

Una verdadera polémica se ha desatado en torno a las declaraciones que la comunicadora colombiana Camila Rodríguez, quien fue la roadmanager, corista y esposa del cantante barranquillero Beéle, cuyo nombre de pila es Brandon de Jesús López Orozco.

La influenciadora, nacida en Valledupar y madre de dos niños, Ethan, de 3 años y Paulo, de un año, aseguró en el pódcast “Hablemos De Tal” con el creador de contenido y anfitrión conocido como UnTalFredo, que su esposo Beéle la traicionó. El asunto ya es de conocimiento público y ha trascendido que la tercera en discordia es la venezolana Isabella Ladera.

Recordemos que desde diciembre pasado, la pareja se está divorciando legalmente luego de una serie de confrontaciones que se dieron desde las redes sociales y antes la no asistencia de Rodríguez a un par de conciliaciones. Beéle temrinó demandando a la madre de sus hijos y la acusó de violencia.

Las revelaciones de la joven corista y comunicadora social que además incluyeron su lucha por preservar su hogar con el cantante, pero desistir cuando no había nada que hacer, se han convertido en tendencia.

Así respondió Beéle a lo que dijo Cara, su ex

El directo señalado en las declaraciones, el artista Beéle decidió pronunciarse con nombre propio. Fue a través de una historia en su Instagram que el artista escribió: Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso”, comenzó revelando el artista que puso en duda lo dicho por su ahora exesposa sobreponerme.

“Así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, peor estoy cansado de que los uses y me uses”, señaló Brandon haciendo referencia a sus pequeños Ethan y Paulo.

“No voy a hablar de mi vida privada y familiar porque para eso instauré las acciones legales correspondientes”, mencionó en su publicación advirtiendo así que seguirá un proceso legal en contra de su ex. “Tú quieres contar tu historia ante un pódcast, yo se la estoy contando a un juez”, sentenció el cantante que al parecer ya emprendió acciones legales.

Las declaraciones de Cara han generado solidaridad de parte de los cibernautas, ya que ella aseguró que después de su segundo parto, que por poco le cuesta la vida, quedó sin trabajo y fue apartada de la organización musical de su esposo. Al tiempo lidió con la infidelidad de él. “No me indemnizaron, no me pagaron un sueldo, lo hacía porque lo amaba” dijo en uno de los apartes del podcast la colombiana sobre su situación.

En otro de los apartes de la entrevista, Cara contó que mientras tenía un parto difícil, el de su segundo hijo, su entonces esposo, el artista estaba ahí, peor en realidad no lo estaba. Se sintió abandonada emocional y físicamente.

