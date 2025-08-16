Así suena versión salsa de ‘La Tierra del olvido’ grabada por Carlos Vives y Niche

Carlos Vives es sin duda uno de los exponentes más exitosos del vallenato en Colombia y se le atribuye además la visibilización del género internacionalmente.

El samario de 64 años, que a lo largo de su carrera ha interpretado clásicos de este género, también ha cantado temas inéditos, que se han convertido en éxito. Uno de ellos es La tierra del olvido’, que cumple 30 años de haber salido al mercado. Fue la canción que además le dio el título al álbum.

Ahora, como parte de la conmemoración de las tres décadas, Vives graba una versión distinta del tema junto al legendario Grupo Niche. Se trata de una salsa que forma parte del lanzamiento del álbum “La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded)”, la edición conmemorativa.

‘La tierra del olvido’ en salsa se estrenó en Santa Marta

Se trata de la primera vez que estos artistas de corte internacional y líderes en sus géneros se unen para una colaboración. Esta nueva versión fue presentada durante la serenata a Santa Marta por sus 500 años, donde los dos artistas interpretaron la canción en vivo, frente a más de cien mil personas con el mar Caribe como testigo.

“La Tierra del Olvido nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural, comentó Carlos Vives sobre la colaboración.

“Vamos a darle este regalo a los seguidores de los dos, es un honor para nosotros hacer esta colaboración, un sueño cumplido, dos mundos que terminan siendo uno solo… Estamos felices de compartir la historia del maestro Carlos Vives con esta versión universal”, indicó José Aguirre, el director musical de Niche, agrupación fundada en 1979 por Jairo Varela, con éxitos que también s ehan convertido en himnos como ‘Una aventura’, ‘Cali Pachanguero’, ‘Busca por dentro’ y ‘Hagamos lo que diga el corazón’, entre otras,

Durante la grabación de esta versión de ‘La tierra del olvido’, en los estudios de GML Studios, La torre de lata, se aprovechó para captar las imágenes que acompañarán la canción en YouTube.

