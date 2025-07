Chespirotólogo opinó de la serie ‘Chespirito’: “No es un documento histórico”

Desde temprana edad, a Luis Carlos Ávila lo cautivaron los personajes de Chespirito como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Con el paso de los años, la historia de Roberto Gómez Bolaños le interesaba cada vez, al punto de pasar de la admiración al deseo de investigar y analizar todo lo concerniente al escritor y a su obra. Fue así como decidió que su trabajo de grado de Comunicación Social, sería sobre el denominado ‘comediante número uno de la televisión humorística’. Ávila se graduó como comunicador y recibió el título de ‘chespiritólogo’.

“Algunos compañeros y profesores que conocieron el libro que escribí me referenciaron y me reconocieron en los medios para hablar de Chespirito, tanto cuando se dio su homenaje en México, en el 2012, donde me seleccionaron como experto en el tema para representar a Colombia, pero también en el 2014, cuando murió. Sucedió que un día me entrevistaron en ‘Noticias Caracol’ y en el banner que pusieron decía ‘habla experto en Chespirito’ y la periodista me presentó así, porque evidentemente uno no se puede autodenominar experto en algo, es un título que la gente me dio”.

Los encuentros del Chespirotólogo con el comediante

Ávila, quien se desempeña como libretista de televisión, ha hecho parte de los equipos de escritura de ‘La reina del Flow’, ‘Betty, la historia continúa’ y ‘MasterChef celebrity’, conoció a Gómez Bolaños en el 2009 cuando trabajaba en Javeriana Stéreo y cubrió una de las últimas visitas que el mexicano hizo al país.

Luis Carlos Ávila tuvo dos encuentros con Roberto Gómez Bolaños Fotografía por: cortes

Luis Carlos quería obtener declaraciones de Gómez Bolaños para incluirlas en su tesis. “En el momento en que pude hablar con él y hacerle la pregunta de mi tesis, Florinda (Meza) intervino y trató de responder, pero él fue muy amable y me contestó que él creía que el éxito de sus comedias y de sus programas estaba en el trabajo y hacer hecho más. Ese es un consejo que yo, como libretista, trato de mantener muy vigente, porque en efecto, esto se trata, no de escribir, sino de reescribir”. En ese encuentro,’Chespirito’ le dijo que físicamente se parecía a su nieto José Pablo Arnau. Años después, el bogotano comprobó que el comentario era acertado.

Por sus conocimientos sobre Chespirito, Ávila fue invitado a un homenaje al comediante, evento que se realizó en México en el 2012. En este viaje, volvió a ver a Gómez Bolaños y conoció a Rubén Aguirre. En Bogotá había entrado en contacto con Édgar Vivar y Carlos Villagrán. Después de su viaje a México, se entrevistó con María Antonieta de las Nieves. Con cada uno de ellos tuvo la oportunidad de hablar de sus vidas y de sus roles.

Ávila por supuesto, vio la serie ‘Chespirito,: sin querer queriendo’ y leyó el libro autobiográfico que Roberto escribió.

En su opinión, ¿la serie es una adaptación completa del texto que escribió Roberto Gómez Bolaños?

“Cuando uno trabaja haciendo ficción cuenta una serie de acontecimientos no apegados a la realidad. Esto es importante, porque la serie no es tal cual la obra o el libro de Chespirito. Hay muchas cosas que se han adaptado desde la ficción y se han recreado para contar el cuento. Entonces no es una adaptación completa del texto, simplemente rescata algunas anécdotas muy visibles, porque era imposible desde la puesta en escena, recrear toda la vida de Chespirito, tal como está escrito”.

¿Ve la serie real o muy ficcionada?

“La serie obviamente tiene un tratamiento de ficción. Me parece que está muy bien por lo emotivo, por el cast, por la manera en que han logrado de una forma muy inteligente, anidar sucesos de las diferentes épocas y al ponerlos en un orden distinto,le dan otro sentido, claramente hay un tratamiento de ficción importante. Primero, porque tres de los miembros del elenco de Chespirito no están referenciados con su nombre real: Mariano, Marcos y Margarita que son Enrique Segoviano, Carlos Villagrán y Florinda Meza. De ahí para adelante, obviamente hay cosas que han cambiado, entonces no es que estén mintiendo y no es que estén difamando. Hay una serie de sucesos que están recreados en la realidad, y por ello, siempre hay un disclaimer que dice eso".

¿Es ‘Chespirito, sin querer queriendo, la venganza de los hijos del comediante?

Hay quienes dicen que la serie es algo así como la venganza de los hijos de Chespirito contra Meza por romper la familia ¿Lo ve así?

“Cuando conocí a Florinda Meza y la ví con Chespirito, me di cuenta que ella es una persona que trataba de estar como mediando siempre la comunicación que él tenía con el resto de las personas. Considero que ella es una mujer muy importante también para la industria de la televisión y quienes hemos sido fanáticos de los programas reconocemos su papel en los mismos. Sin embargo, cuando ella formaliza su relación con Chespirito, empieza a tomar una serie de decisiones creativas importantes dentro del elenco, y eso hace que Chespirito siga un poco ese derrotero. En esa oportunidad, cuando los ví a los dos, soy consciente de que ella intervino cuando le hice la pregunta. También vi que muchas personas aprovechaban que Florinda se descuidaba para acercarse a él, decirle cosas, tomarle fotos y ella se enfurecía y no le gustaba.También sé que hay muchos testimonios, y se pueden ver en internet, donde se ve que le molestaba que, de pronto, pasaran por encima de ella, y un poco siendo abogado del diablo, considero que al ser una mujer 20 años menor que él y al verlo envejecer y entrar en una sordera, como que trataba de intervenir para cuidarlo. Lo que también considero es que le faltó un poquito de gracia y elegancia para pedir ese tipo de espacios y respeto. Entonces se hizo agarrar fastidio.Si hubiese sido un poquito más inteligente, tal vez habrían tenido un agente de prensa siempre con ellos, que se encargara de estas situaciones para que ya no tuviera que hacerlo.

Me parece importante aclarar que, en efecto, los hijos de Chespirito son los primeros testigos que reconocen que el hogar de sus padres se rompió, no solamente por ella, también por él. En el libro, ‘Sin querer, queriendo, Memorias’, Gómez Bolaños nunca niega lo que hizo con Florinda, nunca se quita la responsabilidad y la culpa de destruir su hogar. En efecto, la culpa, dice él, es de los dos, pero él lleva la mayor parte, pues porque él era el que salía y viajaba y hacía muchas otras cosas, entonces me imagino que no es una venganza propiamente y quisiera no pensarlo así“.

Colombia, parte importante de la historia de Chespirito

En los episodios uno y ocho de la serie se destaca que cuando Chespirito y su elenco llegaron a Colombia en 1982, para hacer parte de La Caminata de La Solidaridad, encabezada por doña Nidia Quintero, entonces la Primera Dama de Colombia, en realidad Roberto Gómez Bolaños enfrentaba un conflicto personal.

Ávila justamente destaca este rasgo de la producción.“Es una serie muy emotiva, hay evidentemente demasiadas ligerezas en el guion, casualidades y coincidencias. Ese tipo de ocurrencias que hacen parte de la ficción, pero creo que la serie tiene un alto ingrediente emotivo, no es un documento biográfico pero el cierre que le dan sí pondera la leyenda: 690 capítulos de televisión, 20 películas y programas que estuvieron ininterrumpidamente al aire por 50 años en 90 países si son cifras que vale la pena reconocer y honrar”. En su opinión, pese a que no hay algún anuncio de una segunda temporada, sí hay bastante historia por contar.

Aquí más noticias que son tendencia