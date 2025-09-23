B-King: actriz que lo acompañaba en México rompió el silencio ¿Quién es y qué dijo?

El cantante de música urbana Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, fue hallado sin vida en México el pasado 22 de septiembre, luego de permanecer desaparecido durante siete días. La noticia fue confirmada por las autoridades locales y rápidamente generó conmoción en Colombia, donde el artista construyó su carrera.

En medio de las reacciones suscitadas por este hecho, se conoció el pronunciamiento de la actriz que acompañaba al colombiano en territorio extranjero. Esta mujer, de origen venezolano, compartió un sentido mensaje de despedida a través de redes sociales y sus palabras despertaron la curiosidad de aquellos seguidores que se preguntan por el vínculo que tuvo con el intérprete.

¿Quién es la actriz que estuvo con B-King en México?

Se trata de Angie Miller, también conocida como Angélica Torrini, una actriz venezolana de cine para adultos que estuvo junto a Bayron Sánchez durante su visita a Ciudad de México. Esto quedó en evidencia por las publicaciones que ambos compartieron en redes sociales en los días previos a la desaparición del reguetonero.

De hecho, fue esta mujer la misma que, en su momento, alertó a través de Instagram que el paradero de los colombianos era un misterio. “Ya no quiero esperar más tiempo ni pasar por alto nada. Amigos y seguidores, desde ayer a las 4 de la tarde están desaparecidos B-King y Regio Clown. Necesitamos su apoyo para que aparezcan sanos y con vida. Por favor, una cadena de oraciones y que se haga justicia divina”, escribió la también modelo e influenciadora.

Poco después de confirmarse el asesinato de Bayron Sánchez y de Regio Clown, Angie Miller reapareció en redes sociales y rompió el silencio con un sentido mensaje de despedida. Además, acompañó sus palabras con unas imágenes que dejaron al descubierto la cercanía con el fallecido intérprete.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”, escribió en una primera publicación, mientras que en un segundo posteo agregó: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y con su dolor”.

Por último, Angie Miller colgó dos videos de los últimos momentos que compartió en compañía de B-King, con quien, al parecer, tenía una relación sentimental. “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria ¡Qué dolor todo esto! Te voy a querer siempre, Byron. Mi King", expresó.