Bajan a “El Puma” de un avión en pleno abordaje por polémico incidente

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido en el mundo artístico como “El Puma”, es tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, tras protagonizar una polémica discusión en un avión que estaba a punto de despegar de Ecuador hacia Estados Unidos.

¿Qué pasó con “El Puma”?

En el clip que circula en redes sociales, aparece el artista de pie frente a los pasajeros, grabando con su celular. Detrás suyo se encuentra, aparentemente, quien sería el piloto, quien le dice: “¡Desembarque de mi avión ahorita! Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy grosero con nuestros tripulantes aquí”.

En otro video que fue grabado por un pasajero, se escucha decir al cantante: “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”. Aunque, supuestamente, el artista habría ofrecido disculpas a los demás tripulantes, el piloto terminó bajándolo del avión. El hecho ocurrió después del show que brindó en el Quórum Paseo San Francisco de Quito, correspondiente a Gracias Tour, que comenzó en marzo.

De acuerdo con lo que informó Telemundo, Beatriz Parga la exmánager del cantante, aseguró que el altercado comenzó porque el pasajero que iba al lado de “El Puma” se molestó por el tamaño del maletín que llevaba, en el cual, supuestamente, tenía todos sus medicamentos tras el trasplante pulmonar que recibió hace unos años.

Al parecer, ese equipaje del cantante estaba en un compartimento distante a su silla y eso habría generado la confrontación, pues, supuestamente, le habrían solicitado que cambiara de lugar el maletín, pero tras su negativa, se habría desatado el inconveniente. Según Al rojo vivo, “El Puma” les dijo que “un miembro de la tripulación lo trató mal y tuvieron un ‘encontronazo’”.

Por ahora, el artista no se ha referido al respecto; sin embargo, los internautas han dejado sus impresiones en las redes sociales: “Debemos respetar y seguir las reglas. A veces subimos estresados de todo lo que dejamos atrás y nos desquitamos con alguien más”, “hay que tenerle paciencia”, “a mí me dio lástima El Puma por ser de la tercera edad, pero créanme que para que el capitán deje su cabina y vaya a correr a alguien, sea quien sea, es porque realmente le faltó el respeto a su tripulación”, ” “El puma” es un caballero y tiene modales y respeto, no se merece ese trato”.

El trasplante de pulmón de “El Puma” Rodríguez

En el 2014, el artista venezolano anunció que padecía de fibromatosis, una enfermedad pulmonar incurable. Dada su complicada situación de salud, se sometió a dos cirugías para realizarse un doble trasplante de pulmón. De acuerdo con lo que dijo, esas intervenciones le dieron una nueva oportunidad de vida y le brindaron una mejor calidad de vida.