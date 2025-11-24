Logo Revista Vea
Murió exparticipante de Miss Universo. Fue Señorita México y actriz

La Asociación Nacional de Intérpretes comunicó el deceso de la también actriz mexicana.

Por Redacción Vea
24 de noviembre de 2025
Fotografía por: Pexels

El mundo del espectáculo está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Erna Marta Bauman, quien fue Señorita México 1956, título que la llevó a participar en el concurso de Miss Universo ese mismo año, donde alcanzó la fase de semifinalista. El certamen se celebró en Long Beach, California, Estados Unidos.

¿Quién era Erna Marta, ex Miss Universo?

La Asociación Nacional de Intérpretes hizo pública la noticia a través de un comunicado en redes sociales: “Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por “Las troyanas”, “Los derechos de los hijos” y “La mujer marcada”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

En redes sociales han reaccionado a la noticia: “Deseaba conocerla, gran trabajo el que realizó y Miss México”, “descansa en paz”, “qué lamentable noticia”, “qué triste”, “gran persona y gran profesional”, “no solo una mujer hermosa, también una gran actriz”.

La también actriz mexicana tenía 87 años. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Erna Marta nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1938, se convirtió en la tercera en obtener el título y en representar al país en el certamen internacional.

Luego de participar en el concurso de belleza, la exreina participó en diferentes proyectos cinematográficos y de televisión. Principalmente, enfocó su carrera en géneros como el drama y el terror con producciones como La Llorona (1960), El vampiro sangriento (1962) donde interpretó el memorable personaje de la Condesa Eugenia Frankenhausen, Los derechos de los hijos (1963), Las troyanas (1963) y La mujer marcada (1957).

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Fotografía por: Facebook

En cuanto a la televisión, Erna Marta participó en Cárcel de mujeres y Rivales por accidente. En 20 años de carrera hizo parte de alrededor de 20 proyectos entre películas y telenovelas. Dejó de trabajar en 1978, luego de participar en Vampire Hookers, una producción norteamericana, al lado de John Carradine. Debido a sus múltiples personajes en el género del terror, la actriz fue catalogada como una de las vampiresas del cine mexicano de terror.

