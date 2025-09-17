Arrestado el supuesto ladrón de discos duros de Beyoncé con música inédita

Resume e infórmame rápido

El pasado 8 de julio, dos días antes de la primera actuación de Beyoncé en Atlanta, en medio de su gira Cowboy Carter, la cantante fue víctima de una robo, que incluyó lo que se denominó “material sensible” ya que se trata de música inédita relacionado con su próximo lanzamiento.

Ahora, según información divulgada por medio, el principal sospechoso ha sido detenido. La cadena ABC News especificó que el señalado ha sido identificado como Kelvin Evans y está acusado de allanamiento de coche con la intención de cometer un robo y de violación de la libertad condicional.

Los bienes robados a Beyoncé no han sido hallados

La Policía de Atlanta apuntó a ese medio que ninguno de esos bienes ha sido recuperado.

Dos personas del equipo de la cantante -su coreógrafo y un bailarín- habían denunciado a la Policía el robo en su coche de alquiler, que se produjo tras llegar a Atlanta para preparar los cuatro conciertos previstos allí de la mencionada gira.

El vehículo, según dijeron entonces medios nacionales, estaba aparcado en un garaje del Krog Street Market, en el centro de la ciudad.

El informe policial que se redactó en ese momento apuntó que alguien rompió la ventana trasera y robó dos maletas que contenían pertenencias de los denunciantes, pero también “información personal y sensible” de Beyoncé.

Entre los artículos robados había cinco discos duros con música inédita, listas de canciones de conciertos pasados y futuros y planos de grabación de uno de los espectáculos que todavía no había tenido lugar.

