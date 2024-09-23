Blessd anunció que será papá con tierna foto y emotivo mensaje ¿Quién es la mamá del bebé?

En la tarde de este 19 de enero, Blessd anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en papá por primera vez. El artista compartió la noticia con una publicación en Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y del mundo del entretenimiento colombiano.

El anuncio no tardó en generar una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde fanáticos, colegas y figuras del medio le enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos por esta nueva etapa personal.

Así confirmó Blessd que será papá

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘El Bendito’ publicó un par de fotografías con las que confirmó la noticia. En ambas imágenes se observa al artista de espaldas, mientras los brazos de su pareja lo abrazan y sostienen dos objetos que simbolizan la llegada del bebé: una ecografía y un par de pequeños tenis de marca Jordan.

Junto a las instantáneas, Blessd acompañó el posteo con un mensaje emotivo que refleja el impacto personal de la noticia en su vida. En la descripción escribió:

“No tengo cicatrices. Ya sané los moretones. Yo soy un guerrero y de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones. Me tranquiliza, me calma, me relajo y respiro. Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando hijo mío”.

Esta fue la publicación con la que Blessd confirmó la espera de su primer hijo. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Quién es la mamá del hijo de Blessd?

En el mismo posteo, el intérprete de reguetón etiquetó a Manuela QM, influenciadora digital con presencia activa en redes sociales, lo que confirmó su vínculo con el artista y la identidad de la madre del bebé.

Manuela QM es creadora de contenido y ha construido una comunidad significativa en plataformas como Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y estilo de vida. Aunque ha mantenido un perfil relativamente discreto frente a la exposición mediática del cantante, su relación con Blessd ya había despertado interés entre los seguidores de ambos por una supuesta crisis que habría afectado su relación en semanas recientes.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha entregado más detalles sobre el embarazo, la fecha estimada de nacimiento o planes futuros, aunque el anuncio deja claro que atraviesan un momento clave en sus vidas personales.

