‘Breaking Bad’ vuelve a estar de luto: murió reconocido integrante de su equipo

La serie ‘Breaking Bad’, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, vuelve a ser noticia por la muerte de uno de los profesionales que hizo parte de su equipo de realización. La producción estadounidense, que se convirtió en uno de los dramas televisivos más reconocidos de las últimas décadas, suma así otra noticia relacionada con el fallecimiento de una persona vinculada a su historia.

Se trata de Peter Medak, director de cine y televisión que murió el martes 27 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, a los 88 años. La noticia fue confirmada por su familia y difundida por diferentes medios internacionales. Hasta el momento, no se ha informado cuál fue la causa de su muerte.

El fallecimiento se conoce semanas después de la muerte de RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la ficción. El intérprete murió el 12 de octubre de 2026, a los 34 años.

¿Cuál fue su participación en ‘Breaking Bad’?

Peter Medak estuvo a cargo de la dirección de ‘Peekaboo’, el sexto capítulo de la segunda temporada de ‘Breaking Bad’, emitido originalmente el 12 de abril de 2009.

En este episodio, Jesse Pinkman, personaje interpretado por Aaron Paul, intenta recuperar el dinero que una pareja le robó a uno de los distribuidores de Walter White. La búsqueda lo lleva hasta una vivienda en la que encuentra a un niño que vive en condiciones difíciles junto a sus padres. La historia permite conocer otra faceta del personaje y muestra las consecuencias de las actividades criminales en las que está involucrado.

Aunque su participación en ‘Breaking Bad’ correspondió a un solo episodio, Medak tuvo una amplia experiencia en televisión. También dirigió capítulos de otras producciones reconocidas como ‘The Wire’, ‘House’, ‘Hannibal’ y ‘Homicide: Life on the Street’.

Las películas más reconocidas de Peter Medak

Medak desarrolló una carrera de más de seis décadas en la industria audiovisual. En 1956 abandonó su país junto a su familia durante la revolución húngara y posteriormente se estableció en Reino Unido, donde comenzó su recorrido profesional en el cine.

Publicidad

Entre sus trabajos más conocidos está ‘Al final de la escalera’ (‘The Changeling’), película de terror sobrenatural estrenada en 1980 y protagonizada por George C. Scott. La producción se convirtió con los años en un referente del género.

Ha fallecido Peter Medak a los 88 años.



En el terror, siempre será recordado por su clásico Al final de la escalera (1980). Una de las mejores películas de casas encantadas.



Escenas como la de la pelota bajando por la escalera, la sesión de espiritismo, la grabación o la… — Almas Oscuras (@almas_oscuras) October 28, 2026

Su filmografía también incluye ‘The Ruling Class’ (1972), protagonizada por Peter O’Toole; ‘The Krays’ (1990), basada en la historia de los hermanos criminales Ronnie y Reggie Kray; y ‘Romeo Is Bleeding’ (1993), thriller protagonizado por Gary Oldman.

Publicidad

Uno de sus últimos trabajos fue el documental ‘The Ghost of Peter Sellers’ (2018), en el que abordó los problemas que enfrentó durante la producción de ‘Ghost in the Noonday Sun’, película protagonizada por Peter Sellers.

Peter Medak también dirigió producciones para televisión durante diferentes etapas de su carrera, lo que le permitió trabajar en géneros como el drama, el suspenso y el terror.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí