Camilo Cifuentes se despide tras polémica con su ex: “Perdón por todo el daño que cometí”

Un día después de que estallara la polémica alrededor del influencer Camilo Cifuentes, su expareja María Camila Sepúlveda y la también generadora de contenido ‘La Mijita‘, Cifuentes decidió tomar drásticas medidas con respecto a sus cuentas de redes sociales. También publicó unas emotivas palabras.

El martes 6 de octubre, María Camila Sepúlveda, la expareja de Camilo Cifuentes y madre de su primer hijo, que está por nacer, usó las redes sociales para dar la versión de la ruptura sentimental con el influencer. En un extenso comunicado indicó que él habría optado por comenzar con otra persona pese a haber estado hablando con ella de conformar una familia recientemente. Sepúlveda aseguró que esa sería la única vez que se referiría al asunto, reconoció que el influencer cumple con el apoyo económico para ella, no obstante, señaló sentir dolor por los hechos.

El comunicado, que surgió después de que se conocieran imágenes de Cifuentes junto a la influencer ‘La Mijita’, cuyo nombre de pila es Anthía López, en medio de un partido de fútbol benéfico, sugirió una infidelidad de parte de él. Camila también compartió chats recientes que le escribió el padre de su hijo como prueba de su versión. “Amor, te amo. Sabes que yo quiero formar un hogar contigo y te extraño. Déjame yo mejore”, se lee en uno de los pantallazos que compartió.

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Camilo Cifuentes agradece y pide perdón

Cifuentes reaccionó el mismo martes a las publicaciones de su ex con un escrito donde expresó que se trató de una relación breve, que procuró mantener pero no se pudo. "En este caso, fue una relación corta, que intentamos que funcionara, pero que tempranamente dejó de ser sana para los dos. Y a veces, por más que uno quiera, toca aceptar que una etapa terminó”, escribió y mencionó que prioriza su hijo por nacer.

En medio de la polémica, este miércoles 7 de octubre, el generador de contenido decidió restringir sus cuentas y ponerlas en modo privado; también eliminó una buena parte de sus publicaciones y emitió un mensaje a través de sus historias temporales donde pide perdón.

“Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas a las personas que lastimé, soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”.

El generador de contenido, con más de 5 millones de seguidores, tan solo en Instagram, termina diciendo: "Espero que en algún momento les haya alegrado la vida de muchas personas, y qué felicidad haber dejando un granito en este plano terrenal. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”.

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La Mijita, quien se pronunció el martes, negando que fuera la tercera en discordia, también restringió sus cuentas.

Por el momento se desconoce si la despedida de Cifuentes de redes sociales sea temporal o sea una decisión definitiva.

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