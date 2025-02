Cancelan marcha a favor de Epa Colombia. “Podríamos causarle un daño”

Desde que el pasado 27 de enero, Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera, fue capturada y posteriormente llevada a la cárcel El Buen Pastor, donde purga su condena de cinco años y dos meses por hechos ocurridos en el 2019, cuando destruyó parte de una estación de Transmilenio en Bogotá, muchos de sus familiares, amigos y seguidores han mostrado su apoyo y han convocado distintas acciones para lograr su liberación.

Daneidy buscó la prisión domiciliaria, pero esta le fue negada, ya que dentro de los argumentos de la justicia incluyen que sus hechos tuvieron implicaciones terroristas, ya que emitió a sus millones de seguidores las imágenes que mostraban cómo destruía la estación de Torremolinos, incitando a que otros siguieran su ejemplo , mencionó la sentencia, emitida cuatro años atrás y ratificada este 2025.

Dentro de las personas que se han mostrado preocupadas por la situación de Epa, además de sus padres y compañera sentimental Karoll Barbosa, han estado las hermanas de la influencer Yina Calderón, Juliana y Leonela, quienes indicaron que la ex protagonista de novela que ahora está en ‘La Casa de los famosos’ no sabe que su amiga está en prisión.

Juliana, que había expresado que le parecía injusta la condena a Epa, había convocado junto a familiares y amigos un plantón, en frente de la cárcel para le próximo domingo, a las 4 p.m. como parte de las actividades que busca favorecer a Daneidy.

¿Qué pasó con la marcha para buscar la libertad de Epa Colombia?

La hermana de Yina, quien además de empresaria es abogada de profesión, había mencionado: “Yo creería que sería bueno manifestarnos, hacer algo, porque es demasiado injusto. Independientemente de todo, es una mujer emprendedora, guerrera, que hace muchas cosas por su familia. Yo opino que, como colombianos, nos manifestemos y nos apoyemos, porque esto es injusto”.

No obstante, la actividad se canceló inesperadamente y Juliana así lo dio a conocer al tiempo que argumentó la razón. “Me acaban de informar que no es pertinente hacer el plantón porque podríamos perjudicar el proceso de Epa. Entonces, todas las personas que estaban dispuestas a estar con nosotros ese día, ya no se puede. Podríamos causarle un daño a ella, y eso es lo que menos queremos en este momento”, mencionó la abogada que dejó claro que de momento no habrá marchas ni plantones.

La compañera de Epa, Karoll, compartió en sus historias de Instagram, la argumentación de Calderón y se mostró agradecida por el apoyo a Daneidy.

