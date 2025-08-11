Cantante mexicano revela que está desahuciado: “Mis doctores no pueden hacer nada”

En el 2024 el cantante del grupo mexicano Coda, que se hizo muy popular en la década de los 90, anunció que batallaba contra el cáncer. Xava Drago, como lo conocen sus seguidores fue diagnosticado con el mal en el estómago.

Desde entonces ha atravesado una cirugía radical, quimioterapias y ha enfrentado complicaciones tras detectarse posibles metástasis.

Así ha sido la lucha de Xava Drago contra el cáncer

Salvador Aguilar Hurtado, como es su nombre de pila, enfrentó así un proceso que involucró cirugía, quimioterapias y un fuerte tratamiento por una posible metástasis, según revelaron medios como TvyNovelas México.

El cantante con más de 40 años de experiencia artística no dejó de producir música en este tiempo y paralelamente celebró la llegada de su hija Sofía, quien nació en abril pasado.

Para marzo del 2025, Xava contó en sus redes sociales que sus médicos lo declararon sin cáncer. “Hoy que oficialmente estoy declarado libre de enfermedad! Quiero agradecer públicamente y rendir homenaje a estos grandes doctores y ángeles en mi camino. A ellos debo mi vida y mi salud de vuelta! El Dr. Madrigal que orquestó todo en el hospital Juárez, la Dra. Villegas de quimioterapia, El Dr. Maldonado de radioterapia y El. Dr. Sánchez que asistió al Dr. Ziad en mi cirugía! Muchas, muchas gracias por esta segunda oportunidad para seguir adelante!”, escribió el vocalista.

Sin embargo en abril el panorama se complicó cuando a finales de mes anunció que el mal estaba de vuelta: “Como les comenté no soy de tirarme para que me levanten, solo les informo que he estado 3 semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente el bicho me volvió y tendré que hacer más quimios. Les agradezco como siempre su buena vibra y denle amor a mi sencillo Esos ojos”, expresó en su Instagram.

Este domingo 10 de agosto Salvador decidió despedirse de sus seguidores y agradeció a quienes han estado junto a él porque fue desahuciado.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; mánagers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas.”

El rockero dejó así en evidencia que el cáncer gástrico que padece no pudo ser combatido, pese a los tratamientos y a su actitud optimista que ha mantenido en todo el proceso.

Vale la pena anotar que el tratamiento, según medios como TvyNovelas, que recibió el cantante es distinto y costoso, por lo cual hubo una iniciativa para pedir donaciones, mismas que el artista agradeció en varias publicaciones.

“¿Qué tal? Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones. Ya comencé mis tratamientos, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es solo para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Muchísimas gracias, de verdad. Los veo muy pronto”, dijo en uno de esos post.

Pese a los momentos complejos, Salvador realizó nueva música y desde ya solicitó que sus seguidores la disfruten. “Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”

