Diego Guaque pide ayuda por Fredy Calvache: “Necesita un vuelo humanitario”

La lucha de Fredy Calvache contra el cáncer de estómago lleva más de un año. El experiodista de Noticias Caracol se mudó a Suiza para recibir una mejor atención médica y el tratamiento indicado para recuperarse, pero en los últimos días reveló que, médicamente, su enfermedad ya no tiene cura. A través de sus redes sociales ha pedido las oraciones de sus seguidores para que Dios haga un milagro en su vida.

Fredy Calvache quiere volver a Colombia

El comunicador, quien ejerció como corresponsal en el Cauca en Noticias Caracol, ha mantenido su esperanza en su recuperación. Sus seguidores han admirado su fortaleza y la actitud que ha asumido frente a su difícil situación. Sin embargo, sus últimos informes en redes sociales han sido desalentadores.

Este fin de semana, el periodista Diego Guauque, quien también enfrentó un cáncer, publicó un video en su cuenta de Instagram pidiendo ayuda por Calvache. Allí, se refirió a las condiciones en las que se encuentra actualmente su excompañero de Caracol. “Fredy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol, lo entrevisté hace unos meses por Instagram, por esta cuenta, para contarles la difícil situación de su cáncer de estómago, él está viviendo en Suiza", dijo inicialmente.

Enseguida, pidió ayuda para que él pueda regresar al país para estar junto a su familia. “Sus noticias no son positivas porque su cáncer ha venido avanzando de una forma bastante agresiva. Fredy, con quien he hablado bastante en los últimos días y me dijo que quiere fallecer en su tierra y que por ello necesita de la ayuda de un vuelo humanitario para tratar de trasladarlo desde Suiza hasta Popayán”, dijo.

Hoy, realizarán un ‘en vivo’ a través de Instagram, donde Calvache revelará detalles de su situación: “Un abrazo para el sr Calvache, admirable el nivel de conciencia, más que tema de recursos es una carrera contra el tiempo”, “papá Dios tenga misericordia de él”, “la última palabra la tiene Dios hasta el último momento puede hacer un milagro”, “Dios quiera que se lo condensan pero igual no se pierde la esperanza Dios tiene la última palabra”, “Excelente periodista y que lástima verlo en esas condiciones”, “con el poder de Dios que pueda ser trasladado a Popayán”, “oro a Dios que le de mucha paz y confianza en Él”.

¿Qué tipo de cáncer tenía Diego Guauque?

En enero del 2023, el periodista de Séptimo Día fue diagnosticado con un leiomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que afecta los músculos lisos, por lo que tuvo que someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas y a un tratamiento de quimioterapias para contrarrestar su enfermedad, de la que, afortunadamente, salió victorioso. “Yo por dentro pensaba que el dolor que sentía no era normal, pero no le decía nada a mi familia para no preocuparlos. Mi esposa siempre era el faro de luz, esperanza y positivismo...ella se derrumba, me abraza, lloraba. Yo la veo así y le digo ‘tranquila, yo salgo de esto, lo voy a hacer por ti y por mi hija“, dijo en una oportunidad en una entrevista con Día a Día.

El comunicador reveló que, inicialmente, su diagnóstico no era muy alentador, según lo que decían los especialistas. Sin embargo, con su tratamiento, mucha fe en Dios y el amor de su familia y amigos, logró recuperarse: “Los oncólogos estaban muy sorprendidos de que yo hubiera salido adelante. Me decían ‘Nosotros comentábamos en un chat que tenemos de oncólogos ytodos decíamos ‘ese man no sale’. El oncólogo decía que era muy difícil que una persona pudiera sobrevivir a eso y más porque el sarcoma es un tumor muy poco explorado".