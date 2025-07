Natalia Lafourcade está embarazada: edad, esposo y más de la cantante

En las últimas horas, la cantante mexicana Natalia Lafourcade hizo público su primer embarazo. A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 2,5 millones de seguidores, la artista mostró imágenes presumiendo su barriguita.

“Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba. Qué regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella. Nos vemos muy prontito en España. Mientras tanto seguiremos creciendo”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándola por la noticia: “nada más poderoso y profundo... la vida que da vida”, “lloro de amor, ternura y emoción”, “pero qué hermosa pancita. Muchas felicidades”, “Que hermosura, no podía el amor no hacerse carne con tanta alma de tales padres”, “felicidades, me alegro por ustedes tres”, “qué hermosa mamá”, “qué alegría Natalia hermosa, felicidades a los 2 por tan bello momento de la vida”, “yo estoy de 6 meses y tengo el doble de panza jaja. Felicidades bella mujer”.

¿Cuántos años tiene Natalia Lafourcade y quién es su esposo?

La mexicana nació el 26 de febrero de 1984 en Ciudad de México. Actualmente tiene 41 años y espera su primer bebé, fruto de su relación con Juan Pablo López, quien además de su esposo, también es su colaborador artístico.

López, quien es venezolano-mexicano, también se desempeña como realizador cinematográfico y productor de documentales musicales y diferentes producciones cinematográficas. Gracias a eso se conocieron y aunque suelen ser muy reservados con sus vidas privadas, han conquistado a sus seguidores con su relación.

La pareja contrajo matrimonio en 2021 y mantuvo su relación de manera discreta, sin revelar públicamente el nombre de él en ese momento. Dos años después de la boda, la cantante mostró por primera vez una foto de su esposo: “Esta tarde estoy feliz. Por fin después de dos años de haberme casado me voy de luna de miel, que maravilla. ¿será que le escribimos una canción a la luna de miel? Bueno. Quiero compartirles que vamos preparándonos para los siguientes conciertos y que tengo mucha ilusión por lo que viene”, escribió en ese momento en sus redes.