Cazzu critica a Maluma por regañar a mamá con bebé en concierto: “¿quién es uno?”

Maluma fue noticia este fin de semana no solo por su actuación en el Palacio de los Deportes de México, sino porque en un momento interrumpió el concierto para reprender públicamente a una mamá que llevó a su bebé de cerca de un año de nacido al lugar. “Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo? ¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”, dijo el antioqueño. El público por su parte, lo apoyó con aplausos.

Hijo del expresidente de México criticó a Maluma

Sin embargo la llamada de atención del intérprete de ‘Borro Cassette’ no cayó bien en todos. Trascendió que José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, no estuvo del todo de acuerdo. “Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá”.

Luego, añadió: “La mamá fue irresponsable, pero tú, @maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional”, escribió en X Ramón.

Ahora fue la ex de Christian Nodal, Cazzu quien expresó su opinión. Fue en el marco de la presentación de su libro Perreo, una revolución que Julieta Cazzuchelli, dijo que tal vez son los privilegios que tiene ‘Maluma Baby’ como padre que lo llevaron a hablar ese día.

¿Qué dijo Cazzu de Maluma?

“Él (Maluma) está teniendo una experiencia de ser padre. Quizá está muy feliz, muy contento dentro de sus privilegios de la educación, de ser quien es y de tener a una madre que puede cuidar (a su bebé) para la profesión”, dijo Cazzu en rueda de prensa.

Ella de ninguna manera quiere juzgar a esa madre puntualizó:“Ha Obviado a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación. ¿Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto? Quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”, dijo.

Aclaró que no está defendiendo la conducta de la mencionada madre, sino procurando no hacer señalamientos. “Nosotros hoy podemos ponernos serios y decir: ‘Sí, quizá no fue lo ideal’, no sabemos qué hora era, no sabemos (…) o lo que fuese, pero es algo que pasa comúnmente, y a mí me ha pasado en mis conciertos”, menciona.

Así mismo habló de lo que ella suele hacer cuando ve niños pequeños en sus shows.

“Cuando hay niños delante, a nosotros que hacemos trap, que hacemos más como un lío grande de saltar; de hecho la gente se empuja, uno siempre pide que los niños se vayan para atrás”, detalló la madre de Inti.

