Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber: “Destrozados”

Cindy Crawford rompió el silencio sobre la muerte de su hijo, Presley Gerber, casi un mes después de que el joven modelo falleciera a los 27 años. La supermodelo y su familia habían mantenido reserva desde la noticia, mientras el caso permanecía bajo investigación en California. Ahora, Crawford decidió compartir públicamente un mensaje de despedida.

Presley murió el 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. El hijo de Crawford y del empresario Rande Gerber había ingresado al lugar pocas horas antes de su fallecimiento. De acuerdo con los reportes conocidos entonces, los servicios de emergencia recibieron llamadas relacionadas con un paro cardiaco y una posible sobredosis. Sin embargo, la causa oficial de muerte continúa pendiente de determinación por parte del médico forense del condado de Los Ángeles.

La muerte de Presley Gerber, quien era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber, generó conmoción en el mundo del entretenimiento y entre quienes seguían a la familia. El joven había hablado públicamente en años anteriores sobre sus dificultades de salud mental y consumo de sustancias. Desde que se conoció su fallecimiento, Cindy Crawford no había realizado declaraciones sobre lo ocurrido. Su primer mensaje llegó este domingo, acompañado de una fotografía en blanco y negro de Presley.

Las palabras de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley

Cindy Crawford compartió la publicación en Instagram junto con Rande Gerber y Kaia Gerber. Los tres firmaron el mismo mensaje, en el que recordaron a Presley desde una perspectiva familiar y expresaron el dolor que atraviesan después de su muerte. La fotografía elegida muestra al joven sonriendo y fue tomada por el fotógrafo Sebastián Faena.

“Estamos más que destrozados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Sin embargo, nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, escribieron Crawford, Rande y Kaia en el mensaje.

La familia también destacó algunos de los rasgos que, según ellos, definían a Presley. Lo describieron como un hombre de espíritu dulce y hermoso, querido por quienes lo rodeaban, y aseguraron sentirse orgullosos de la manera en que se mostraba ante el mundo. En particular, resaltaron su bondad y su vulnerabilidad, dos características que cobraron especial significado al recordar las dificultades personales que había compartido públicamente.

El mensaje también incluyó un agradecimiento para las personas que acompañaron a la familia durante las semanas posteriores al fallecimiento. Cindy Crawford, Rande y Kaia reconocieron las muestras de cariño recibidas tanto de personas cercanas como de desconocidos que expresaron su solidaridad ante la pérdida.

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“Él es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre. Estamos muy orgullosos de cómo apareció en el mundo, con bondad y vulnerabilidad. Estamos agradecidos por el derramamiento de amor y apoyo de tantos que conocen y aman a nuestra familia e incluso extraños que sienten nuestro dolor”, señalaron en otro pasaje de la despedida, antes de agradecer el apoyo recibido durante este periodo de duelo.

El mensaje conjunto terminó con una despedida dirigida directamente a Presley. Sus padres y su hermana expresaron que lo amarán para siempre y dejaron abierta la idea de un reencuentro en el futuro: "Hasta que nos encontremos de nuevo con nuestro dulce chico. Te amamos por siempre… mamá, papá y Kaia".

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Con esa publicación, Cindy Crawford hizo público por primera vez su dolor por la muerte de su hijo, mientras que Kaia también compartió un extenso homenaje en sus redes sociales.

La modelo publicó además una fotografía de Presley en blanco y negro y, junto con Rande, recordó los 27 años que pudieron compartir con él. La familia no entregó nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte y tampoco confirmó públicamente una causa, por lo que la investigación del médico forense continúa siendo la referencia oficial sobre el caso.

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