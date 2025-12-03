Familia de Diomedes Díaz toma decisión sobre la tumba del Cacique ¿de qué se trata?

Diomedes Díaz Maestre, uno de los máximos exponentes de la música vallenata en Colombia, murió el 22 de diciembre del 2013. El intérprete de canciones como La ventana marroncita, Mi primera cana y Diana murió por un infarto al miocardio, horas después de que diera el que se convirtió en su último concierto.

Fue su esposa Consuelo Martínez quien halló su cuerpo sin vida. Había pensando que el Cacique estaba agotado después de la presentación y por ello no había ido a despertarlo.

Diomedes Díaz fue enterrado en el cementerio Jardines de Ecce Homo, donde también reposan los restos de su hijo Martin Elías. El lugar se ha convertido en uno de los más visitados de la capital del vallenato y los números de su tumba, así como los dígitos de su fecha de nacimiento y fallecimiento se han vuelto muy importantes para algunos de sus seguidores, que incluso han obtenido premios de chance o lotería con ellos.

Ahora el hermano del Cacique, Elver Díaz, anuncia en sus redes sociales que la familia del artista tomó una decisión importante sobre la última morada del intérprete.

Elver comunicó mediante un video publicado en Instagram que la tumba cambiará y se someterá a una remodelación. Todo estará listo antes del próximo 22 de diciembre cuando se cumplan 12 años del fallecimiento de Diomedes. Dicha determinación se habría tomado debido al deterior del lugar.

¿Cuál es el número de la tumba de Diomedes Díaz?

“Aquí estamos en la tumba de nuestro Cacique y quiero decirles que ya los hijos de Diomedes están al frente de esto y antes del 22 de diciembre, que cumple años de fallecido, ya va a estar la nueva tumba. Quiero decirle a todos los seguidores que gracias por venir siempre aquí, a acompañar a nuestro Cacique, pero esto tenemos que cuidarlo, vea, aquí ya dañaron esto, pero bueno. Ya, si Dios quiere, antes del 22 va a estar la nueva tumba de, de nuestro cacique”, dijo Elver Díaz en su publicación a la cual le escribió. “Muy pronto la nueva tumba de Diomedes...Vamos a cuidarla”.

El número de su tumba del Cacique seguirá siendo el 1108. Vale la pena anotar que en el cementerio donde está dicha morada, también reposan los restos de Omar Geles, considerado un juglar del vallenato, fallecido el 21 de mayo del 2024.

