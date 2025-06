¿Cómo sigue Margarita Ortega tras ser hospitalizada por molestias en su columna?

Tras varios días de preocupación entre sus seguidores, la actriz y presentadora Margarita Ortega entregó un nuevo parte de tranquilidad sobre su estado de salud. Luego de haber estado hospitalizada durante una semana debido a complicaciones relacionadas con su columna vertebral, este lunes confirmó que ya fue dada de alta y se encuentra en casa, en proceso de recuperación.

La también periodista había compartido días atrás que llegó de urgencia a una clínica por fuertes molestias que afectaban su movilidad y respiración. En un mensaje publicado entonces en sus redes sociales, describió con metáforas cómo su cuerpo le había exigido detenerse: “Mi columna y yo... Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar”, escribió en su momento.

El nuevo reporte sobre la salud de Margarita Ortega

En la mañana de este lunes, 9 de junio, Ortega reapareció con un nuevo mensaje dirigido a sus seguidores, agradeciendo las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el hospital.

“Gracias a todos por su compañía y sus voces de aliento. Luego de una semana hospitalizada pude llegar a casa y la crisis, finalmente, va quedando atrás. Hoy regreso a lo cotidiano con enorme emoción. De nuevo, y con todo mi corazón: Gracias”, expresó la presentadora de Canal Uno.

Aunque no entregó mayores detalles médicos sobre el diagnóstico o el tratamiento recibido, Margarita Ortega dio a entender que el episodio ya está superado y que se prepara para retomar sus actividades habituales con calma. Como ha hecho en otras ocasiones, aprovechó sus plataformas para transmitir un mensaje sobre la importancia de escuchar al cuerpo y hacer pausas cuando la salud lo exige.

La caleña de 52 años, recordada por su trabajo en televisión tanto en la actuación como en la presentación de noticias y espacios culturales, ha mantenido en los últimos años una presencia activa en redes sociales, donde comparte reflexiones sobre bienestar, yoga, vida en armonía y procesos personales. Esta reciente experiencia, según ha expresado, la llevó a una nueva etapa de introspección y aprendizaje físico y emocional.

Por ahora, la comunicadora se encuentra en casa, enfocada en su recuperación y agradecida con quienes han estado pendientes de su evolución.

