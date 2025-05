Concierto de Gloria Trevi fue un derroche de rebeldía y romanticismo en Bogotá

Una de las artistas más irreverentes y exitosas de la industria musical mexicana es sin duda Gloria Trevi. La cantante, que además tiene una impresionante historia de vida, que le valió una serie de televisión, se ha reinventado en cada etapa de su carrera y ahora, a los 57 años, es toda una leyenda.

Trevi, considerada la reina del pop latino por muchos, se paró en todo el centro del imponente escenario del Movistar Arena de Bogotá, ataviada con una capa negra, un body morado brillante con plumas, una falda negra y sus infaltables unas botas negras de tacón de aguja que domina a la perfección en escena.

A partir de ese momento, que estuvo precedido por un video clip que mostró rápidamente cómo ha evolucionado desde que era una niña hasta hoy, musicalmente hablando, fueron dos horas y cuarto de música.

Así fue el concierto de Gloria Trevi en el Movistar Arena

El concierto fue un impecable recorrido por los éxitos, que además incluyen distintos géneros. También hubo mensajes de empoderamiento, de libertad y de lucha por los sueños, incluido el de lograr conseguir el amor verdadero.

La comunidad LGTBIQ también mostró de manera contundente el apoyo a una estrella con la que siempre se ha identificado. Las banderas de colores sobresalieron en el recinto bogotano que estaba lleno. “Nos la vamos a pasar bien perra”, fue la sentencia que hizo la mexicana y que sus admiradores aplaudieron. Así empezó la noche.

El repertorio comenzó con Medusa, y durante 2 horas y 10 minutos la Trevi ofreció un show contundente. Luego vinieron entre otras ¿Qué voy a hacer sin él? y Pruébame.

Gloria Trevi se encontró con sus dobles colombianas

Tras un intermedio, que incluyó cambio de vestuario, regresó de negro y más enérgica diciendo:“Que la soledad nos haga el favor de traernos a nuestra vida a alguien que nos ame como nosotros somos capaces de amar a él o ella”.

Luego de un segmento de más música, vino un siguiente cambio que incluyó rojo en la parte de arriba, con él cantó Papa sin cátsup, Zapatos viejos y Vestida de azúcar.

Uno de los momentos emotivos fue cuando se encontró con sus dobles en Colombia, tanto la adulta de Yo me llamo, como la niña de Yo me llamo mini. Las tres interpretaron Recuerda que me tienes a mí. Otro conmovedor instante del recital fue cuando cantó No querías lastimarme, que dejó ver que Gloria además de intérprete, es una bailarina virtuosa que se deja llevar por su compañero de danza, que la subió, giró y bajó con destreza.

Por supuesto no faltaron Me lloras, QEPD y El vuelo, Con los ojos cerrados, Doctor psiquiatra, Pelo suelto y al final, Todos me miran, generó nostalgia entre los asistentes que recordaron la década de los 90 donde Trevi comenzó a brillar como artista.

