Conrado Osorio festeja su cumpleaños en el hospital tras anunciar metástasis

El pasado 16 de septiembre, el actor Conrado Osorio reapareció en sus redes sociales, luego de tres meses de ausencia para dar una noticia desalentadora.

El histrión de producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Los canarios’, ‘La fea más bella’ y ‘La viuda negra’, entre otras, contó que el cáncer de colon, que le fue diagnosticado en el 2024, había hecho metástasis y por ello, requería seguir hospitalizado. También detalló otras complicaciones, pero como siempre, se mantuvo optimista y evidenciando su fe y confiando en que está en las manos Divinas.

Así celebró su cumpleaños el actor Conrado Osorio

Ahora Conrado vuelve a las redes sociales, esta vez para mostrar cómo celebró sus 49 años. Lo hizo en la habitación del centro Oncológico de Antioquia, donde recibe el tratamiento para su enfermedad y rodeado de unos familiares y amigos, quienes le llevaron una torta de cumpleaños y le cantaron el tradicional ‘Feliz cumpleaños’.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios Gracias por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación ; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre que se haga tu voluntad”, escribió Conrado en su Instagram junto al video donde se ven pormenores de la celebración.

Además de lidiar contra el cáncer y recibir radioterapia por la metástasis que surgió en el cuello, Osorio también reveló que tiene inconvenientes con los riñones, pues a raíz de sus hospitalizaciones, supo que toda la vida había vivido con un solo riñón en funcionamiento y este estaría en peligro, por lo cual le practicaron una nefrostomía. En adelante, Osorio tendrá que estar en control cada tres meses.

“Es la realidad es lo que hay, lo tengo que decir, es lo que hay. De todas maneras hay que echarle ganas. Dios los bendiga a todo un abrazo enrome. Gracias por su oraciones, han sido semanas tan difíciles que no he tenido ánimo, ni ganas de contestar mucho, uno trata de no dejarse ganar, me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio y para adelante”, indicó el actor hace más de un mes cuando actualizó a sus seguidores sobre su salud.

Aquí más noticias que son tendencia