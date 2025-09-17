Reapareció Conrado Osorio con preocupante noticia de su cáncer: “salió metástasis”

En el 2024, Conrado Osorio, el actor de proyectos como ‘Padres e hijos’, ‘Los Canarios’ y ‘La viuda Negra, entre otros, fue diagnosticado con un cáncer de colon.

Desde que recibió la noticia, que él mismo ha descrito como un vía crucis, el antioqueño de 48 años ha procurado mantener al tanto de su salud y los avances de la misma en medio del tratamiento, a sus miles de seguidores.

Dentro de lo que ha exteriorizado se cuentan entre otras, dificultades para ser intervenidos por trámites relacionados con la EPS, suspensión de la quimioterapia por asunto de plaquetas.

Osorio se ausenta por días de las redes y al regresar, explica que obedece a estar atento a los tratamientos e indicaciones o a quebrantos relacionados con la quimioterapia. No obstante, en esta oportunidad el actor se había mantenido en silencio por más tiempo del usual.

Conrado Osorio estuvo en silencio por más de tres meses

El actor se había pronunciado el 7 de junio, es decir llevaba más de tres meses ausente, lo cual había generado alerta entre sus followers.

La noche del 16 de septiembre, Osorio retornó al Instagram y actualizó a sus seguidores sobre lo que viene ocurriendo con él.

El actor, expuso que ha habido varios quebrantos, procedimientos y complicaciones derivadas del mal y mencionó una metástasis descubierta recientemente.

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba...les cuento que he andado evadido luchando con mi salud, digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas digámoslo así”, comenzó diciendo el histrión en un video desde la clínica.

“Gracias a Dios me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar, que se haga su santísima voluntad como debe ser”, mencionó y luego detalló que su salud se ha complicado.

“Por ahí la famosa metástasis que se estuvo buscando en la cervical, no salió en la cervical, pero si salió metástasis en el cuello, por ahí hay que comenzar un tratamiento con radioterapia para esto”.

Conrado Osorio procura salvar el único riñón que tiene

Osorio también explicó que esta no es la única novedad. “La semana pasada me dio una hipotermia, se me venían hinchando los pies, me quedé en urgencia. Y me quedé hospitalizado porque les había comentado que he vivido toda la vida con un solo riñón, el izquierdo, esto se descubrió en este proceso y como el riñón estaba colapsado, para rescatarlo me practicaron una nefrostomía por la espalda para salvar el riñón, era el recurso más inmediato, esto fue el fin de semana pasado ...por aquí andamos hospitalizados..”, explicó.

También dio a conocer que los galenos le han dado a escoger hacer de por vida la nefrostomía con mantenimiento cada tres meses o “un catéter doble jota que ya había tenido”, también permanente.

“Es la realidad, es lo que hay, lo tengo que decir, es lo que hay, de todas maneras hay que echarle ganas”, puntualizó.

Al final, agradeció. “Dios los bendiga a todos, un abrazo enrome, gracias por sus oraciones, han sido semanas tan difíciles que no he tenido ánimo ni ganas de contestar mucho”, mencionó el actor que aseguró estar siempre tratando de mantener el optimismo y la buena actitud.

“Me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio y para adelante”, indicó el actor que ha recibido en sus comentarios la solidaridad de colegas como Christian Tappan, Maleja Restrepo y Rafael Novoa entre otros.

Aquí más noticias que son tendencia