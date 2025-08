Cristina Hurtado llega Caracol Televisión. Es la nueva presentadora de A otro nivel

En la reciente emisión de Día a Día, se confirmó que Cristina Hurtado llega a Caracol Televisión. La noticia sorprendió a los televidentes, pues, desde el 2003, la paisa hizo parte de RCN Televisión donde comenzó como participante de Protagonistas de Novela y después se convirtió en presentadora de Estilo RCN, Noticias RCN, RCN por el mundo y La casa de los famosos.

Cristina Hurtado celebra su llegada a Caracol Televisión

En el programa matutino, la paisa no pudo ocultar su emoción: “Ya firmé algo muy importante que tengo que contarles a ustedes. Quiero contarles que en este momento acabo de firmar mi contrato como presentadora de A otro nivel”, dijo, mientras los presentadores de Día a Día la felicitaron con abrazos y aplausos.

“Me encanta que vuelva A Otro Nivel, ese programa es espectacular”, “Cristina una excelente profesional me encanta”, “Qué felicidad Cris Hurtado en Caracol, ella si es profesional que felicidad ella es muy muy linda y super profesional”, “Bienvenida Cristina Hurtado y qué rico sería genial que estuviera acompañando a ese ramillete de hermosas mujeres de Día a Día y sus geniales presentadores”, “Cristina, bienvenida a Canal Caracol, te admiro porque eres un ser humano maravilloso. Muchos éxitos se la mano de Dios”, comentaron los internautas.

La presentadora afirmó que su llegada a Caracol significa un sueño cumplido: “Estar en Caracol Televisión hace parte de la realización de mis sueños. Llevo tres noches sin dormir bien por la emoción”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, contó cómo fue el momento cuando la llamaron para que hiciera parte de A otro nivel: “Cuando recibí la llamada, fue emocionante. Josse, mi esposo, me dijo: ‘eso es la mano de Dios’, la verdad como ya les había dicho tres veces que no, pensé que no me iban a volver a llamar. No es que sea el destino, es que tú debes tener claro qué quieres, qué te llena y dónde te sientes bien", afirmó.

Sobre el trabajo que realizará en el concurso musical, dijo: “Yo creo que de todos los formatos musicales que tiene Caracol, el jurado de este es el que la tiene más difícil. Aquí tenemos gente profesional, con experiencia y que ya sabe lo que está haciendo”.

La presentadora lloró en vivo al conectarse con su esposo y sus tres hijos: ”ellos son mi tesoro más preciado en mi vida, ellos son todo para mí“.