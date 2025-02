¡Oficial! Daddy Yankee y Mireddys González están divorciados “en victoria siempre”

El 2 de diciembre del año pasado, Daddy Yankee comunicó a través de sus redes sociales que su relación con Mireddys González, madre de sus hijos, había llegado a su fin. Aunque no dio a conocer el motivo, aseguró que “respetaba” la decisión de la mujer con quien compartió su vida durante casi tres décadas.

Daddy Yankee, cuyo nombre real es Raymond Ayala, se casó con Mireddys González en 1995, y desde entonces mantuvieron una relación que parecía muy fuerte; incluso, eran considerados como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

A lo largo de los años, Mireddys se convirtió en un pilar fundamental en la carrera del intérprete de Gasolina, actuando no sólo como su compañera de vida, sino también como su mánager. Juntos establecieron dos empresas: El Cartel Récords y Los Cangris Inc, que, con el divorcio, se convirtieron en el tema central por el que el boricua inició un proceso legal en contra de la madre de sus hijos.

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, durante una audiencia en San Juan (Puerto Rico). Fotografía por: Thais Llorca

De acuerdo con su equipo de abogados, González hizo movimientos bancarios por 100 millones de dólares desde las cuentas de las empresas a sus cuentas bancarias personales y las de su hermana, sin la respectiva autorización del artista. Eso desencadenó una intensa batalla legal, pues el cantante de 49 años quería recuperar el control total de sus negocios y proteger su activos, por lo que varias veces tuvieron que verse ante los juzgados.

Finalmente, después de varias audiencias, se reinstauró al ‘Big Boss’ como presidente de las empresas y se establecieron algunas restricciones financieras para garantizar la transparencia en futuras transacciones, sobre todo cuando sean mayores a 100 mil dólares.

Después de una intensa batalla legal, el intérprete de ‘Con calma’ y Mireddys González firmaron el divorcio, después de 30 años juntos.

Daddy Yankee y Mireddys González firmaron el divorcio

Después de casi tres meses desde que se dio a conocer la noticia de su ruptura, la expareja llegó a un acuerdo y, según el programa Hoy Día, de Telemundo, el pasado martes 18 de febrero, firmaron, oficialmente, su divorcio, bajo el argumento de “ruptura irreparable”. Al parecer, el proceso se habría llevado a cabo a través de una audiencia virtual

El locutor puertorriqueño conocido como ‘Molusco’, se refirió a la noticia: “Daddy Yankee y Mireddys González, quedaron hoy oficialmente divorciados mediante audiencia virtual tras 30 años de unión, por ‘ruptura irreparable’ como causa. Ahora ambos entran al proceso de división de bienes”. Ahora se espera a que los padres de Yamilet, Jeremy y Jesaaelys Ayala, se vuelvan a encontrar para acordar la división del patrimonio.

Mireddys González reaccionó en redes sociales

Horas después de hacerse pública la noticia, Mireddys compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores. Aunque no menciona en ningún lado a su exesposo, sus seguidores relacionaron sus palabras como una posible reacción al proceso de su divorcio:

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar ir a personas que amaba, decir NO, cuando moría por decir Sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que HOY SOY”, se lee.

Por su parte, el ‘Rey del reguetón’ también hizo una publicación en sus redes, que, al igual que la de Mireddys, fue entendida como una reacción: “esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después. En victoria siempre”.