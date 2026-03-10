¿De qué murió Jennifer Runyon, actriz de ‘Los cazafantasmas’?

Hay luto en Hollywood. En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de Jennifer Runyon, una reconocida actriz estadounidense recordada por su participación en la cinta Los cazafantasmas, entre otras series de los años 80. “Con enorme tristeza comparto que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y con sus preciosos hijos", escribió en Facebook Erin Murph, amiga de la actriz, quien tenía 65 años. A pesar de que se confirmó que tenía esta enfermedad, no se hizo público el tipo específico de cáncer que estaba enfrentando.

Familiares y amigos despiden a Jennifer Runyon

En la misma red social, familiares de Jennifer comunicaron que su deceso ocurrió el 6 de marzo: “El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un largo y arduo viaje que culminó con ella rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Sé que desde arriba nos cuida a todos con su hermosa sonrisa. Descansa en paz, nuestra Jenn".

Por su parte, Bayley, su hija, quien ha participado en Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Jane the Virgin escribió: “Todas las mejores partes de mí vinieron de ti. Daría cualquier cosa por un día más juntas. La persona más amable y compasiva que he conocido. Mi mejor amiga. No estaba preparada para esto”.

¿Quién era Jennifer Runyon?

Jennifer Runyon se hizo famosa en 1980 gracias a sus papeles en varias películas y programas de televisión. Una de sus actuaciones más memorables fue en Ghostbusters (Los cazafantasmas), donde interpretó a una estudiante involucrada en el experimento de percepción extrasensorial realizado por Peter Venkman, interpretado por Bill Murray. También hizo parte de otras producciones populares de la época, incluida la serie Charles in Charge, donde asumió el papel de Gwendolyn Pierce, así como en programas como Quantum Leap y Murder, She Wrote.

Tras de lograr el éxito, Jennifer decidió alejarse del centro de atención para centrarse en su familia. Después de casarse con el entrenador y productor Todd Corman en 1991, la pareja dio la bienvenida a dos hijos y optó por una vida más tranquila lejos del ajetreo y el bullicio de Hollywood. Durante esos años, se dedicó a la docencia y a participar en proyectos educativos para jóvenes, incluso impartiendo clases de interpretación en colegios. Sin embargo, regresó ocasionalmente a la actuación en proyectos independientes durante la última década.