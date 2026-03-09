Murió “Country” Joe McDonald, ícono del rock de los años 60. Tenía 84 años

El mundo del rock se despide de una de sus voces más icónicas de la contracultura estadounidense. Country Joe McDonald, músico y activista conocido por su crítica abierta a la guerra de Vietnam y su influencia en el rock psicodélico de los años 60, murió a los 84 años, dejando un legado de música de protesta y el espíritu rebelde de toda una generación.

¿De qué murió Joe McDonald?

El famoso músico estadounidense murió a los 84 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Su familia confirmó que falleció el 7 de marzo de 2026 en Berkeley, California.

¿Quién era Joe McDonald?

Nacido en Washington D.C. en 1942 y criado en California, McDonald creció rodeado de diversidad musical. A mediados de los años 60, fundó la banda Country Joe and the Fish, que jugó un papel crucial en dar forma al sonido del rock psicodélico de la costa oeste de Estados Unidos. El grupo rápidamente se convirtió en un pilar de la escena musical de San Francisco, que en ese entonces era el corazón del movimiento hippie. Sus canciones combinaban guitarras eléctricas, experimentación sonora y letras llenas de crítica social. Sin embargo, fue “I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag” la que realmente definió su carrera. Lanzada en 1967, esta canción utilizaba el humor negro para criticar la brutalidad de la guerra y la forma en que los jóvenes eran enviados al frente. Este tema satírico contra la guerra se convirtió en un himno para miles de jóvenes que cuestionaban el conflicto de Vietnam y las decisiones del gobierno estadounidense.

En su letra, decía: “Y es 1, 2, 3, ¿para qué estamos luchando? No me preguntes, no me importa un ca**jo // La próxima parada es Vietnam // Y es 5, 6, 7, abran las puertas del cielo // Bueno, no hay tiempo para preguntarse por qué // WHOOPEE todos vamos a morir”.

La fama de McDonald estuvo muy ligada a los años 60, pero su carrera se extendió por varias décadas. A lo largo de su trayectoria, exploró otros géneros como el folk y el country, siempre manteniendo una fuerte carga narrativa y política en sus letras. Además de su música, se dedicó a documentar la historia del movimiento contracultural, participando en festivales, conferencias y proyectos que buscaban preservar la memoria de esa época de transformación cultural. Su carrera incluyó decenas de álbumes y presentaciones en diferentes países, lo que lo convirtió en una figura respetada tanto por músicos como por historiadores del rock.