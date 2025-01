Diego Guauque revela de qué murió Kenneth Torres, periodista de Blu. “Muy tarde”

Hacia la medianoche del martes 21 de enero, falleció el periodista de Blu Radio, Kenneth Torres. El público conoció la noticia horas después, cuando su jefe en la emisora Néstor Morales lo comunicó al aire la mañana de este miércoles “Blu Radio comunica con profundo pesar el fallecimiento de Kenneth Torres, quien durante cinco años hizo parte de esta casa periodística como reportero. Será recordado no solo por su destacada labor profesional, sino también por sus grandes virtudes humanas. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento”, dijo.

Sus compañeros y colegas han compartido mensajes de condolencia e imágenes junto al reportero, que falleció después de varios meses luchando por su salud. Kenneth también laboró en W Radio y en ‘RCN Noticias’. Fue el también periodista Diego Guauque, quien enfrentó un delicado cáncer los últimos años y finalmente, entró en remisión entre el 2023 y el 2024, quien contó cuál fue la causa del fallecimiento de su colega, al tiempo que describió cómo fueron los últimos meses y por qué se volvieron tan cercanos.

Kenneth Torres fue diagnosticado con cáncer hace un año

Diego comenzó anunciando la muerte de Torres a causa del cáncer. “Kenneth murió poco después de la medianoche. Casi sumó un año conviviendo con un cáncer de estómago detectado muy tarde: estadío cuatro”, luego detalló que se conocieron por años, pero fue la enfermedad la que los estrechó en el lazo amistoso. “Si bien llevábamos más de 20 años como colegas, fue la enfermedad la que originó nuestra amistad. Cuando yo salía, él apenas entraba a ese largo y tortuoso túnel de temores e incertidumbre. Por eso, siempre quise poner en sus manos y en las de Catalina Escobar, su esposa, mi experiencia en la lucha por seguir con vida”, mencionó el reportero de ‘Séptimo día’, que luego se refirió a la personalidad de Kenneth y a cómo el mal fue ganando terreno en su cuerpo.

“El buen Kenneth se sometió a quimioterapias, pero no surtieron efecto. El tumor nunca dio tregua, por el contrario, se esparció a más órganos. Pese a los resultados y de que él y Catalina tenían los pies en la tierra, nunca dejó de sorprenderme el buen humor que el reportero político de Blu derrochó hasta el final. Incluso en los días más aciagos”, escribió en su Instagram Diego, y recordó una anécdota en una de sus visitas a Kenneth.

“-Hermano, ¿por qué las enfermeras y médicos te quieren tanto?, le pregunté el día de esta foto en una habitación de la clínica Los Cobos. Era mayo de 2024. Su respuesta fue un chispazo y la acompañó de una leve sonrisa socarrona. -Es que yo les regalo Bon Bon Bum cada vez que entran a examinarme. ¡Jajajaja! Catalina, mi esposa Alejandra, él y yo, soltamos una carcajada que rebotó entre las paredes de cuidados intermedios”.

Kenneth Torres mantuvo el buen humor pese a su enfermedad

Guauque también rememoró que lo vio en su último cumpleaños y en una novena en diciembre pasado y el mal ya se evidenciaba en su físico. “El cuerpo de 93 kilos del periodista de 42 años ya andaba por los 63. Devolvía casi todo. No obstante, su humor seguía intacto”.

En @NoticiasRCN lamentamos la muerte del periodista Kenneth Torres, quien hizo parte de esta casa periodística y nos deja tras padecer una dura enfermedad. Recordamos su don de gente, su dedicación y entrega por este oficio.



🙏Desde aquí enviamos un abrazo de fortaleza a su… pic.twitter.com/rHCebbiTZm — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 22, 2025

Finalmente, Diego Guauque contó que ayer, pocas horas antes de su muerte fue a verlo, porque sabía del desenlace y quería despedirlo.

“Ayer en la tarde, Catalina me permitió volverlo a ver en la misma clínica. De despedirme. ‘Mi muchacho está sufriendo mucho. No es justo con él. Prefiero entregárselo a Dios para que pueda descansar. No te imaginas la noche que acabamos de pasar’, me dijo compungida. Kenneth estaba barbado, más flaco y ya no podía sonreír. Tampoco hablar ni moverse. Pero sí podía oír. ¿Qué se le puede decir a un hombre que tiene las horas contadas? Ante el brote de frases de cajón, preferí callar y consentir su tibia cabeza”.

Al final de su escrito, contó que las dos enfermeras que entraron a asearlo, horas antes de su muerte, al finalizar su labor, tenían su respectivo dulce en la mano, el que solía regalarles Kenneth.

“Ocho horas después, partió. La última bolsita de bombones quedó por la mitad”, escribió Diego indicando así que la vida no la alcanzó a Torres para repartir sus famosos bombobunes.

Murió mi amigo periodista Kenneth Torres. Excelente ser humano. Recibí de él varias veces el sacramento de la Comunión. Sus creencias religiosas jamás influyeron en su oficio de periodista. Fue un reportero juicioso, respetuoso, acucioso y equilibrado. Lo trataron muy mal algunos… pic.twitter.com/10dWS8DZ1b — carlosruiz (@carlosaruizr) January 22, 2025

