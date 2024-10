Jenna Fischer, protagonista de ‘The Office’, revela lucha contra el cáncer de mama

En la serie ‘The Office’ uno de los personajes más entrañables es el de Pam, la secretaria. A lo largo de la comedia de situación, los seguidores ven cómo ella se enamora, se entusiasma por una carrera, se casa y se convierte en madre.

De ahí que el anuncio que recién hizo la actriz de su lucha contra el cáncer, tomó por sorpresa a sus seguidores. Esta semana, Jenna compartió un extenso mensaje donde cuenta cómo fue diagnosticada, cómo ha sido su lucha, quiénes la han apoyado, y en general, cómo se siente frente a esta situación, así como su actual estado de salud.

En el mensaje, la actriz de 50 años procuró ser muy clara y destacó que optó por contar cada detalle porque sabe que hay muchas mujeres lidiando con un panorama parecida.

Así informó Pam, de ‘The Office’, sobre su cáncer

“Octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Nunca pensé que haría un anuncio como este, pero aquí estamos. En diciembre pasado, me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1″. Luego describió lo que ha ocurrido desde hace un año con su salud.

“En octubre de 2023, publiqué una foto mía en Instagram preparándome para mi mamografía de rutina (...). Después de resultados no concluyentes en esa mamografía debido al tejido denso, mi médico ordenó una ecografía mamaria. Encontraron algo en mi seno izquierdo. Se ordenó una biopsia. Luego, el 1 de diciembre de 2023, supe que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa 1. El cáncer de mama triple positivo es una forma agresiva de cáncer de mama, pero también responde muy bien al tratamiento. En enero me hicieron una lumpectomía para extirpar el tumor. Afortunadamente, mi cáncer fue detectado temprano y no se había extendido a mis ganglios linfáticos ni al resto de mi cuerpo; sin embargo, debido a la naturaleza agresiva del cáncer de mama triple positivo, todavía requería quimioterapia y radiación para asegurarme de que no regresara”.

Jenna Fischer actualmente está libre de cáncer Fotografía por: Getty Images

Así ha sido el tratamiento contra el cáncer de la estelar de ‘The Office’

Mas adelante, detalló su tratamiento, que ha resultado exitoso. “En febrero comencé 12 rondas de quimioterapia semanal y en junio, tres semanas de radiación”… Y luego reveló las consecuencias del mismo, al tiempo que mencionó que se siente bien. “Perdí el pelo durante la quimioterapia, pero gracias a unas estupendas pelucas y gorros con pelo he podido esperar hasta ahora para revelar todo lo que me ha estado pasando”, contó la dulce Pam que más tarde, quiso enviar un mensaje a otras pacientes de cáncer.

“Hago este anuncio por varias razones. Primero, estoy lista para deshacerme de las pelucas. Segundo, para implorarles que se hagan mamografías anuales. También pueden pedirle a su médico que calcule su puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama y que les hagan los exámenes de detección adicionales necesarios. Lo digo en serio, llama a tu médico ahora mismo. Mi tumor era tan pequeño que no se podía palpar en un examen físico. Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores. Podría haberse extendido. Ver a mujeres publicar fotos de sus citas de mamografía en Instagram me incitó a establecer la mía propia (a la que llegué tarde). Me alegro mucho de haberlo hecho. Consideren esto como una patada en el trasero para que lo hagan”.

¿Quiénes han apoyado a Jenna Fischer en su lucha contra el cáncer?

“También lo comparto con la esperanza de que sea una fuente de apoyo para cualquier mujer que esté pasando por esto en este momento. Como sabe cualquiera que haya tenido un diagnóstico de cáncer, tu vida cambia de inmediato. Todo gira en torno a las citas con el médico, los resultados de las pruebas, los tratamientos y la recuperación de los tratamientos. De repente, todo en tu vida gira en torno a una sola cosa: luchar contra el cáncer”.

La actriz enumeró las personas que la apoyaron en esta experiencia: “Se necesita un pueblo para luchar contra el cáncer, y yo he tenido un pueblo increíble. Hasta que esto sucedió, no creo que realmente conociera la generosidad y la bondad que podían fluir de una persona a otra. Comenzó con un equipo de médicos y enfermeras; todos ellos ángeles. Hubo cuidadores, algunos de los cuales vi solo una vez, que compartieron conmigo sus propias historias de cáncer de mama. Parecían colocados a lo largo de mi camino justo en los momentos en que más los necesitaba. Estuve conectada con otros sobrevivientes de cáncer que me guiaron a lo largo del camino. Extrañas que ahora son hermanas… (...). Otra gran parte del pueblo fueron mis amigos y familiares que nos rodearon con su amor y apoyo. Cada persona tenía su manera especial de cuidarme. Algunas personas me sometieron a pruebas de quimioterapia todas las semanas, algunas me llevaron a caminar, recogieron a nuestros hijos de la escuela, me dejaron comida, me llevaron a comprar pelucas y algunas me enviaron oraciones en forma de mensajes de audio. Cada gesto, grande o pequeño, se sintió. Todo fue perfecto. Además, muchas personas en mi vida no lo supieron hasta hace muy poco. Y yo también necesitaba eso. Necesitaba espacios y personas que no me vieran como un paciente con cáncer”.

Destacó a su mejor amiga, quien procuró incluso usar sombreros al tiempo con ella, para que la actriz no fuera la única en tenerlos y mencionó que a lo largo de este tiempo pudo seguir trabajando. Según el escrito, el rol de su esposo también fue primordial.

“Finalmente, debo mencionar a mi esposo Lee, quien ha estado a mi lado durante todo esto. Y me refiero literalmente a mi lado... Cirugías, quimioterapia, citas con el médico, búsquedas interminables en Google, llantos feos a altas horas de la noche. Él estuvo ahí para todo. Sabía que era un buen partido cuando me casé con él. Tenía razón. Después de mis tratamientos finales de quimioterapia y radiación, Lee me preguntó si había algo que quisiera hacer para celebrar. Dije que simplemente quería tocar una campana, con los niños, en nuestro patio trasero, y todos tirando confeti. Entonces lo hicimos”, indicó la actriz que, afectivamente, compartió una fotografía que retrataba aquella situación.

Jenna Fischer cuenta que está libre de cancer, después de un año

“Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radiación, ahora estoy libre de cáncer”, anunció la actriz que detalló la buena nueva: “Me alegra poder decir que recientemente me volvieron a examinar y que los tratamientos funcionaron. Estoy libre de cáncer. Continuaré siendo tratada y monitoreada para ayudarme a comenzar de esa manera”

