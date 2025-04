Documental de Karol G en Netflix: tráiler oficial y fecha de estreno

Carolina Giraldo Navarro, mundialmente conocida como Karol G abrazó la fama y el éxito hace ya varios años, más de una década con canciones como 301 con Reykon y Amor de dos con Nicky Jam. Hoy hace parte de las celebridades colombianas reconocidas en todo el planeta. Su tour Mañana será bonito se convirtió en uno de los más exitosos de la industria y posicionó a la paisa como la artista urbana más influyente del momento.

Llegar a la cumbre como suele ocurrir no fue una tarea sencilla ni rápida, por el contrario fue un proceso de tiempo que ha significado luchas externas e internas. A finales del año pasado la artista había anticipado que estaba en la tarea de producir un documental sobre su vida y carrera que se vería por Netflix.

“Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentan y que se alimentan de una fe inquebrantable, una lucha que lo desafió todo... mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes. Mi sueño hecho realidad”, escribió la artista sobre lo que sería el material.

Karol G muestra tráiler de su documental

Ahora Carolina ha revelado que todo está listo para el estreno. Se llamará Karol G: Mañana fue muy bonito y estará disponible en la plataforma Netflix desde el jueves 8 de mayo de 2025. La artista publicó el tráiler del documental y se refirió a su esencia. “Una historia de sueños que parecía inalcanzable”, escribió en la publicación.

Los adelantos del material dejan ver parte de lo que narrará el documental dirigido por la cineasta ganadora del premio Emmy Cristina Costantini y realizado en coproducción con This Machine, Bichota Films e Interscope Films.

“Tengo esta idea, vamos a hacer una gira de estadios, el primer tour de estadios de una artista latina en la historia. Y todo el mundo empezó: ‘Karol, no’”, se le oye decir a la antioqueña sobre su idea de lanzar su famosa gira. Y así como cuando siendo niña siguió en su empeño, a pesar de que escuchaba que no lo lograría, también perseveró. “Uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo. Uno se alista para hacer las cosas”, dice en otro aparte revelado.

En el mismo adelanto se evidencia los duros momentos que atravesó en el proceso donde sintió que se perdía a sí misma.

“Todos veían que yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, pero por dentro sentía que estaba perdiendo quién realmente era. Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue, no me alcanzaría el tiempo (...) Una cuestión era todo el tiempo y empezó como a encontrarle lo malo a todo”, dice en el adelanto donde también hay lágrimas.

La artista también reconoció el apoyo de su público latino. “Si no fuera por mi comunidad latina, mi carrera sería cero”.

