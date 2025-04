Vadhir Derbez y sus dos roles en Yo no soy Mendoza, lo último de Fernando Gaitán

Para los actores meterse en la piel de un personaje es un proceso que resulta complejo, por eso interpretar dos roles es una tarea aún más desafiante, sobre todo si se trata de hacerlo en la misma historia. Esto fue lo que hizo en el 2024 Vadhir Derbez, el actor mexicano, hijo de Eugenio Derbez, en Colombia.

El artista de 34 años es el protagonista de Yo no soy Mendoza, la última historia que dejó planteada el laureado escritor Fernando Gaitán. El creador de ‘Yo soy Betty la fea’ estaba escribiendo esta comedia novelada, cuando murió en enero del 2019.

Más de cinco años después, los televidentes ya pueden ver, por Netflix, la serie que Sony Pictures realizó, sobre la que Gaitán alcanzó a adelantar los primeros episodios y a dejar esbozados los personajes y lo que se conoce comúnmente como un mapa de ruta. Se estrenó el pasado 16 de abril en la plataforma.

Allí Vadhir es Julián García, un cobrador telefónico humilde que planea pedirle matrimonio a su novia; pero también es Esteban Mendoza un empresario millonario, inescrupuloso y manipulador. En la historia, los dos hombres son físicamente iguales, pero opuestos en sus formas de ser, orígenes y entornos. Por esta similitud de apariencia, Julián es obligado a hacerse pasar por Esteban en varias situaciones, comenzando por su matrimonio con Laura, personificada por la colombiana Laura Londoño.

Vadhir Derbez pensó en no presentarse al casting de ‘Yo no soy Mendoza’

La apuesta es una suerte de situaciones cómicas, pero también dramáticas, donde Vadhir logró encarnar dos hombres muy distintos en pantalla. Aunque toda la trama ocurre en Ciudad de México en realidad, se grabó en Bogotá, dejando así en evidencia que la capital colombiana tiene sitios muy versátiles, así como la destreza y el talento de un equipo humano capaz de ‘falsear’ la ciudad, que en varias escenas aparece en primer plano.

Vea habló con Derbez sobre cómo llegó al personaje y por qué a pesar de haber vivido un buen tiempo en Bogotá, no tuvo oportunidad de conocer prácticamente nada.

El actor confesó que cuando le dijeron sobre la audición para el personaje estaba tan ocupado en otros proyectos que pensó en que no lo podría hacer. Sin embargo un día resolvió que lo haría.

“Estuve a punto de no hacer el casting, andaba ocupadísimo, estaba en medio de 1000 cosas de trabajo y le dije a mi mánager, por favor, ya no puedo, o sea, no te lo voy a poder mandar, perdón, pero vamos a tener que dejarlo pasar. Y me insistió, me insistió y yo por más que le decía que no, un día literalmente tuve así de que no sé cuánto tiempo, le dije a ver, lo voy a intentar sacar, vamos a ver qué pasa. Y lo mandé y les encantó”.

Vadhir Derbez ya no espera nada al enviar un casting: “ lo suelto”

También mencionó que hace ya bastante tiempo dejó de esperar con ansiedad los resultados de las audiciones que hace. “Al principio de mi carrera obviamente mueres por trabajar y porque te caiga algo... Y tienes expectativa, pero luego eso te genera unas emociones horribles, porque nadie te llama para decir que no, se queda en el aire por siempre. Y así como pueden pasar tres meses y te llaman, pues imagínate tres meses con estrés y ansiedad y todo. Entonces ya aprendí desde hace muchos años que hago un casting y lo suelto y que sea lo que tenga que ser y next, ya ni me fijo porque si no, andas con el estrés. Entonces en este caso, pues te digo, termino haciendo el casting con muchas prisas, obviamente lo hago bien, o sea, me tomo el tiempo, lo mando y como que me despreocupo y de la nada, pues me mandan a llamar otra vez, que les encantó”.

Vadhir, quien está en la actuación desde que era un niño tuvo en esta oportunidad un doble reto. “Era mucha chamba el entender cómo hablaban, cómo iban a caminar, la rítmica, los tonos, cómo trataba cada uno a su grupo cercano… Cómo hacerlos lo suficientemente diferentes, adorables y sin irme por los clichés del bueno, el malo, el rico, el pobre. Simplemente son dos seres humanos que tienen diferentes gustos, crecieron de manera distinta. Entonces sí fueron muchos retos, pero creo que se logró bastante bien y la gente que lo ha podido ver me ha llenado de comentarios muy bonitos, positivos y eso me deja muy tranquilo. Y trabajar en Colombia me encantó”, dice el actor que por su condición de estelar “siempre estaba en el set” y no conoció mucho de la ciudad.

