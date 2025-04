Mánager de Rubby Pérez reveló cuál fue su última conversación. Esto le dijo

El desplome del techo de la famosa discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, mientras cantaba en el escenario el merenguero dominicano Rubby Pérez, famoso por interpretar temas como ‘Volveré’, ‘El africano’ o ‘Buscando tus besos’, es sin duda, la tragedia reciente más fuerte que ha ocurrido en ese país, que tendrá tres días de duelo nacional.

El siniestro, que deja un centenar de víctimas mortales entre ellas, el artista, está siendo investigado por las autoridades locales para establecer las causas del mismo.

En conversación con Caracol Radio, el mánager del artista, por 25 años, Enrique Paulino habló sobre su relación con él, que iba más allá de lo profesional, lo que sabe de los músicos que estaban en escena y otros aspectos del desaparecido intérprete y ex integrante de la agrupación de Wilfrido Vargas.

Enrique mencionó que uno de los músicos murió en el lugar “porque le cayó un bloque de cemento en la cabeza”, otros, al parecer, está heridos.

Sobre las causas de la tragedia indicó que “el techo se desplomó quizá por el sobrepeso... aire condicionado, bocinas esas cosas y eso fue lo que causó el desplome del techo, van 113 muertos y se esperan muchos más, que están sepultados debajo de los escombros…”, dijo. Luego cuando fue indagado por la última conversación que tuvo con su representado reveló que fue justamente antes de que saliera al escenario.

“Tenía la esperanza de que volviéramos a hablar”, mánager de Rubby Pérez

“La última vez que hablamos fue minutos antes de la actuación, ese día”, comenzó diciendo el representante. “Yo le decía ‘vaya toque y rápido pa’que salga de ahí y luego, nos comunicamos que tenemos otros asuntos que tratar’”, relató Enrique, en diálogo con el periodista Gustavo Gómez, de la emisora Caracol.

“Yo no estaba… yo tenía como norma que cuando él salia de la casa, hablábamos en el camino. Y cuando él llegaba al lugar, hablábamos antes de subir a tarima, que él dejaba los teléfonos con seguridad. Cuando bajaba de nuevo, volvíamos y hablábamos”, contó sobre el permanente contacto que tenían.

“Esa noche la última vez que hablamos fue cuando a las 9 y pico, estábamos hablando de cosas que íbamos a comprar y me decía: ‘tratamos eso ahorita, cuando yo baje’… (yo le dije) ‘cuando usted termine, salga de ahí rápido, siempre hay mucha acumulación de gente y nos comunicamos’”, mencionó sobre la que se convirtió en la última ocasión en que escuchó la voz del artista.

“Así era la comunicación después de esa actuación que ustedes ven en los medios, después del último video… Yo tenía la esperanza de que sí nos íbamos a volver a juntar”.

Así era la relación de Rubby Pérez y su mánager

Más adelante, contó cómo era su trato con el merenguero. “La relación mía con Rubby no era solamente una relación de mánager y artista, nosotros éramos como hermanos...los hijos de Rubby son como mis sobrinos”.

“Hay una familiarizada de por vida que era lo que nos unía, más que los negocios… uno no va a salir tan fácil cuando uno convive tanto como ser humano”, dijo respecto a lo complejo que resultará superar esta pérdida.

El mánager resaltó la labor social que Rubby hizo a lo largo de una vida, evitando siempre que esto saliera a la luz. Lo definió como “un ser humano noble, buen papá, no envidiaba, no era chismoso, no era intrigante… Buscaba siempre la armonía y que todo el mundo estuviera bien y ayudaba incondicionalmente cuando alguien lo necesitaba”.

Indicó que Rubby se llenó de ego, sino por el contrario siempre era dispuesto para sus seguidores. “Era un hombre que se bajaba de su carro para tomarse una foto”, que atendía al público en cualquier momento. “Aparte de un gran artista, un gran ser humano...un hombre humilde”. También resaltó su cercanía con Colombia y los amigos que tenía en el país.

