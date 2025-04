Dueño de Jet Set pide perdón por tragedia donde murió Rubby Pérez: “Lo siento”

Han pasado 20 días desde que el techo de Jet Set, la discoteca más famosa de Santo Domingo, República Dominicana, colapsó en plena presentación artística del cantante Rubby Pérez. El hecho dejó 232 personas muertes, incluyendo al intérprete de merengue y dos de sus músicos. Otras, cercanas a 180, resultaron heridas.

El techo que se desplomó en la madrugada del martes 8 de abril estaba, según testigos que laboraban en el bar, visitantes e incluso artistas, como Sergio Vargas, cayéndose ‘a pedacitos’ desde hacía tiempo, y los trabajadores barrían antes y después de cada show, sin que hubieran acciones de prevención claras sobre este hecho, pese a advertencias.

De ahí que algunas de los familiares de las víctimas interpusieron demandas por homicidio involuntario contra los propietarios del lugar, como también contra la nación y la alcaldía de la ciudad, por no exigir a este tipo de lugares condiciones de seguridad para sus asistentes. La familia del intérprete de Volveré también anunció que tomarán una acción legal por la muerte de su padre y la falta de garantías.

Ahora, a tres semanas de la tragedia, Antonio Espaillat, cabeza de la familia propietaria del lugar ha concedido las primeras declaraciones tras la tregedia. Anteriormente, solo había emitido un video, horas después de los hechos, donde lamentaba lo ocurrido.

“Yo hubiera estado ahí”, dice dueño de Jet Set al explicar su ausencia

“El primero que quiere que saber que fue lo que pasó soy yo”, comienza diciendo el empresario que aseguró que ese lunes no estuvo porque estaba fuera del país, pero era su costumbre siempre estar en su local.

“Inclusive como le estoy diciendo, de causalidad yo estaba en ese viaje”, refiriéndose a que estaba en Las Vegas, Estados Unidos, cuando sucedió la tragedia.

La periodista Edith Febles, de Reporte Diario, le preguntó si acudió al hospital o a la discoteca una vez estuvo en el país y él contó que tan pronto supo lo acontecido tomó un vuelo que lo regresó a Santo Domingo. “Cuando llegué fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí y estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado ya estaba muy avanzado todo, me dieron información de todo lo que pasó y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera… Porque ya estaban los ánimos caldeados y demás no se podía saber qué podría pasar, por eso decidí quedarme ahí. Me quedé ahí y desde ahí fue que hablé y di el mensaje” refiriéndose a la publicación en redes que hizo horas después de lo ocurrido, negando así que, como se especuló, siguiera en Estados Unidos y hubiera permanecido allí por días, alejado de los hechos.

Dueño de Jet Set se dirigió a las familias de las víctimas

En otra charla con Despierta América, Antonio habló de su sentir por los hechos. “Tengo un dolor muy grande y que lamento por las perdidas… nunca hubiera querido que esto pasara jamás... A las familias de las víctimas quiero decirles: lo siento, lo siento mucho”.

En dicha conversación, Espaillat también mencionó esta dipuesto a aceptar la responsabilidad que le corresponde. Dentro de las declaraciones reconoció que había inconvenientes por el techo e incluso horas antes hubo medidas al respecto porque era en plafón de yeso, que se caía contastemente y por ese motivo cambiaban frecuentemente los materiales que cubrían el techo por dentro, pero en realidad nadie lo examinó. Lo único que se veían eran los plafones y él, mencionó que no tuvo toda la información, ya que expertos fueron contratados para ese asunto.

Encima del lugar habia seis aires acondicionados y contenedores de agua, pero dijo que él ignoraba que este peso descansaba sobre el techo “nunca tuve la información de cantidas de peso, contratábamos gente experta”.

Las declaraciones del empresario están a continuación en los videos subidos a las redes sociales por los respectivos medios.

