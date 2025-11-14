El actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano se casa. Así anunció su compromiso

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, recordado por su participación en producciones como Las muñecas de la mafia, Vecinos y El cartel de los sapos, volvió a ser tema de conversación este viernes, pero esta vez por motivos personales. El actor, quien también hizo parte de La casa de los famosos Colombia, anunció que después de 11 años de relación le propuso matrimonio a su pareja, Lorena Altamirano.

La floto de ‘El Flaco’ Solórzano que confirma su compromiso

De acuerdo con lo expuesto por el cartagenero, aprovechó un viaje por Europa con su novia para hacerle la propuesta. La pareja ha estado recorriendo varios países en las últimas semanas, y este 14 de noviembre estuvo en Venecia (Italia), ciudad que fue elegida como escenario para este emotivo recuerdo.

Aunque ‘El Flaco’ Solórzano no reveló detalles específicos del momento, el anuncio llegó a través de una historia en su cuenta de Instagram. Allí publicó una imagen en la cual confirmó que Lorena aceptó casarse con él, y contó que el icónico Puente de los Suspiros fue “testigo” de la propuesta.

“¡Me dijo que sí! El Puente de los Suspiros es testigo de mi amor por ti", escribió el actor de 62 años como descripción a la imagen en la que su prometida presume el anillo de compromiso.

El Puente de los Suspiros es uno de los lugares más visitados de Venecia, famoso por su historia y por el simbolismo romántico que ha adquirido con los años. Para muchos, se trata de un sitio perfecto para declaraciones sentimentales, lo que le da un toque especial a este instante en la vida de la pareja.

Esta fue la imagen a la que Lorena Altamirano, quien también es actriz, respondió: "Fue un momento tan único como tú. Cuando menos me los esperaba. Fue perfecto". Fotografía por: Instagram @flacosolorzano

Por ahora, no se conocen detalles sobre la fecha de la boda, el lugar de la ceremonia o la lista de invitados, y los actores tampoco ha compartido más imágenes del momento. Sin embargo, la noticia ha generado expectativa, especialmente entre los seguidores de ‘El Flaco’.

Lo que sí está claro es que el compromiso marca un nuevo capítulo para ‘El Flaco’ Solórzano y Lorena Altamirano, quienes celebraron en octubre pasado su aniversario número once. De hecho, este sería el motivo por el que emprendieron este viaje por Europa.

