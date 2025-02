Ella es la novia del ‘Flaco’ Solórzano, candidata a Miss Valle y 27 años menor

Fernando Solórzano es un reputado actor de cine, teatro y televisión que decidió vivir una experiencia distinta en su carrera artística y entró en la competencia de ‘La casa de los famosos’, en su segunda temporada. El histrión, a quien le dicen ‘El Flaco’ Solórzano, encarnó a Braulio Bermúdez en ‘Las muñecas de la mafia’ y ha recibido elogios por personajes como su estelar en la película ‘El Rey’, vive en su vida personal un momento inmejorable.

Desde hace diez años sostiene una relación estable con una bella mujer llamada Lorena Altamirano. Antes de ingresar a la competencia del reality, concedió una entrevista a ‘Buen día Colombia’ donde habló de su pareja y se mostraba orgulloso y enamorado de ella.

¿Quién es Lorena Altamirano, la novia de Fernando Solórzano?

Lorena y Fernando se conocieron en la grabación de la película ‘La caleta’ y la novela ‘Niche’. Altamirano, quien es actriz y productora audiovisual, también a trabajado en proyectos como ‘El olvido que seremos’, ‘Leonera’, ‘Lala’s Spa’ y ‘El Cartel de los sapos’.

Fernando Solórzano junto a su novia Lorena Fotografía por: Instagram Fernando Solórzano

En la entrevista reciente de Solórzano, también mencionó el interés de Lorena en ser Miss Universe por el departamento del Valle. Hace tres días, ella compartió en sus redes que es aspirante oficial en la competencia. “He trabajado con disciplina por este propósito. Hoy comienza un viaje inolvidable y estoy lista para vivirlo al máximo Fui seleccionada como candidata oficial rumbo a Miss Universe Valle”, escribió oficializando que su sueño de ser reina de belleza está en camino.

Puedes leer: Richard Gere recibe Premio Goya y se pronuncia sobre Donald Trump: “es un matón”

¿Qué edad tiene el Flaco Solórzano y la diferencia con su novia?

El actor vallecaucano que está en riesgo de eliminación en ‘La casa de los famosos’ tiene 61 años, mientras que su novia tiene 34, es decir que la diferencia es de 27 años.

Sobre el hate que recibe en ocasiones por estar con una mujer menor, Solórzano respondió en ‘Ben día Colombia’

“Hay dos condiciones, o ella se vuelve cuchita o yo me vuelvo joven. Entonces ocurrió que me volví joven. No me gustaba la electrónica, me gusta la electrónica. No hacía contenido en redes, hago contenido en redes. Yo me dejé influenciar positivamente con ella”, dijo el actor.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento