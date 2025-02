El bordillo de Shakira: crearon negocio en el andén que pisó la artista

La visita de Shakira a Barranquilla ha llenado de júbilo a sus coterráneos, que paralelamente disfrutan de los Carnavales tradicionales, que este fin de semana tuvieron la Guacherna, evento en el que la artista se camufló y disfrutó junto a sus pequeños Sasha y Milan. Los tres lograron pasar desapercibidos, ya que se pintaron la cara como calaveras y usaron máscaras y vestido de marimondas.

Muchos barranquilleros pensaban que la cantante desfilaría en una carroza, pero ella prefirió disfrutar del desfile como parte de una comparsa. Solo se supo que había estado en el desfile cuando ella subió un carrusel de imágenes que la mostraron disfrutando de la fiesta. Dentro de esas fotos, hubo una en particular que desató la locura de los barranquilleros. Se trata de una donde posa con su disfraz.

¿Dónde está ubicado el bordillo de Shakira en Barranquilla?

Los seguidores de la artista pronto ubicaron el bordillo o andén donde Shakira posó y en cuestión de horas este se convirtió en un nuevo sitio turístico de la Arenosa.

Shakira posó es este andén del barrio Boston y el lugar se volvió turístico Fotografía por: EFE/ Carnaval de Barranquilla

La aplicación Google Maps también se vio alterada con la visita de Shakira y ya tiene dentro de su información bautizado este lugar como ‘el bordillo de Shakira’ y así, este domingo decenas de personas llegaron a hacerse la foto, en la misma pose que la artista hizo.

Al enterarse Shakira de que ese lugar fue rebautizado expresó en X, su opinión. “¡Ay Dios! ¡No saben cómo me gustó ese bordillo!”, escribió la cantante.

Por su parte, en videos que circulan en internet la propietaria de la casa ubicada frente al bordillo, también celebró la visita de la artista e incluso reveló que considera que ya su propiedad subió de precio por la presencia de la cantante “Le subiré el precio porque ya es un referente de los barranquilleros”, dijo al anunciar la venta del lugar.

La casa, a la que llegó Shakira, según testigos, luego de bajarse de una camioneta BMW, queda en el tradicional barrio Boston está ubicada en la calle 63 número 45-64. Desde ya los cibernautas creen que pronto se instalará una placa allí para que nadie olvide que fue el lugar escogido por la artista para posar vestida para carnaval.

Ay Dios! No saben cómo me gustó ese bordillo!! https://t.co/n3UoPtOBuY — Shakira (@shakira) February 24, 2025

Dueña de la casa del ‘bordillo de Shakira’ vende hoja que la artista pisó

La dueña de la casa se mostró complacida por la visita e invitó a Shakira a regresar en declaraciones dadas a El Heraldo.

“Muy feliz y contenta de que en este lugar, en mi casa, pues haya llegado mi “Shaki”. Ajá, camuflada, pero estuvo aquí y es una felicidad grande. Es una energía que haya llegado aquí a la casa. No, amistades y todos me han mandado las fotos, pues que acá estuvo mi Shaki. Lógico, nada más se dieron cuenta porque estaban las grandes camionetas aquí pero más de que iba a saber uno. De haberlo sabido, mejor dicho, yo me la abalanzo”, expresó Nohemí Herrera al diario barranquillero.

Así mismo, circulan en internet los videos que anuncian que dona Nohemí esta vendiendo la hoja de almendro que Shakira pisó a un millón de pesos y ya hay dos posibles clientes.

