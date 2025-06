Elizabeth Loaiza clama ayuda para salvar a su padre: “Se va a morir en unas horas”

Elizabeth Loaiza es muy conocida en nuestro país por haber sido Miss Mundo en el 2006. La modelo de 36 años también es una activista en contra de los denominados biopolímeros, luego de sufrir en carne propia tenerlos.

Loaiza quien aspiró a entrar en La Casa de los famosos, pero no recibió el respaldo del público en votación, ahora aparece en redes en medio de una dramática situación familiar. Loaiza ha mostrado que vive horas angustiantes en una entidad hospitalaria de Cali, ya que su padre está en una crítica situación de salud.

“Acabo de salir de la clínica, déjenme procesar la información. Solo un milagro con la oración. De ustedes depende salvar a mi papá. Me duele el alma”, escribió en una primera historia que alertó a sus seguidores.

Luego confesó que mientras está atenta a su padre, está también apoyando a su hija Sofía, quien participa en algunos desfiles en la capital vallecaucana. Al parecer, Loaiza ha recibido decenas de mensajes preguntándole por el avance de su padre y por ello se dirigió a ellos.

“Hoy no he podido parar de llorar, no he dormido, gracias a ustedes por sus mensajes”, dijo en otro mensaje en el que agradeció el apoyo recibido. Luego detalló el desalentador diagnóstico para su progenitor y clamó ayuda para salvarlo. Contó que el médico tratante lo desahució y le dijo: “Su papá tiene un hematoma muy grande en la cabeza que le está comprometiendo el cerebro. No tiene muerte cerebral, pero en cualquier momento se le va a morir el cerebro y cuando el cerebro se le muera se le va a morir el corazón, entonces se va a morir en unas tres o cuatro horas... de hoy no pasa”, contó sobre lo que le comunicó el galeno.

Elizabeth Loaiza busca al doctor que operó al padre de Shakira

“Es una noticia muy fuerte pero yo creo en Dios”, mencionó la modelo que sigue en oración y agradeció a sus seguidores las cadenas que han hecho. Así mismo, hizo un llamado al doctor que operó a Miguel Uribe y al padre de Shakira, el doctor Fernando Hakim, y reveló que lo contactó y está esperando su respuesta para que lo opere. “Hay opciones, siempre hay opciones”, dijo sobre su decisión de buscar alternativas para salvarle la vida a su padre.

Adicionalmente, hace un llamado y agradece a sus oraciones por sus plegarias y apoyo. “Mi papá está en coma sigamos orando”, puntualizó.

