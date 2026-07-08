Entre lágrimas Natalia Jiménez revela que recuperó derechos sobre su hija: “Años peleando”

Natalia Jiménez ha librado una batalla legal contra su ex esposo, Daniel Trueba, quien es además el padre de su única hija. Este martes 7 de julio la artista española, radicada en México, compartió una actualización sobre el pleito legal que se ha desarrollado en Estados Unidos anunciando una victoria en la que recupera derechos sobre su hija Alessandra.

Natalia detalló que un tribunal estadounidense aprobó su solicitud para estar con su hija sin limitaciones. “Estoy aquí para compartir con ustedes una noticias muy importante para mi (...) desde hace varios años he estado en una batalla legal por tener los derechos ara la crianza de mi hija (...) han sido varios procesos largos, difíciles y caros especialmente aquí en Estados Unidos. Es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos, sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que Alessandra se merece vivir, una vida sin conflictos”, dijo la artista de “Yo puedo” quien luego recordó cómo ha sido su lucha en este sentido.

De igual manera y con la voz quebrada llegando incluso a las lágrimas en algunos momentos, agradeció a quienes la han acompañado. “Todo esto se ha logrado gracias al esfuerzo de muchos años peleando y agradezco profundamente a toda la gente que nos ha apoyado con sus oraciones y con sus palabras de aliento en momentos difíciles (…) a nuestros amigos en México, Los Ángeles, en Colombia, Puerto Rico”, afirmó.

“Tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos”, Natalia Jiménez

Jiménez, quien fue parte de los jurados de ‘La Voz’ en Colombia, envió un potente mensaje sabe a otras madres que pueden estar enfrentando situaciones parecidas y las instó a seguir luchando.

“Solo les quiero decir a todas las mujeres que estén pasando por una situación difícil como la que yo he pasado, que no pierdan la esperanza que a veces la gente espera que nos cansemos pero como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos”, dijo.

Al final, Natalia se mostró conmovida al recordar su situación económica de años atrás cuando la señalaban. “Hace seis años yo estaba en una bancarrota y se burlaban de mí diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante, y aquí estoy los quiero a todos y espero seguir viéndonos en este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

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