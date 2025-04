Érika Zapata, de ‘Noticias Caracol’, se hizo compleja cirugía: “Me cambió la vida”

Érika Zapata se convirtió después de la pandemia, en una de las corresponsales más populares de ‘Noticias Caracol‘. Con su particular estilo y autenticidad ha ganador miles de seguidores.

Érika ha sido también muy activa en sus redes sociales donde cuenta, no solo asuntos relacionados con su profesión y desempeño como periodista, sino también con su vida personal. Hace tres días sorprendió en sus redes, al contar que se había sometido a una cirugía con el doctor Jairo Patarroyo, de la Universidad de Antioquia. En sus redes publicó: “Feliz. Después de muchos años pude encontrar a un profesional que me ayudara a mejorar mi salud y calidad de vida. En recuperación y para adelante hace tres días”, mencionó en su Instagram. Luego, en un video, profundizó en la intervención que le practicaron al tiempo que reveló que padecía una enfermedad relacionada con sus mamas que afectaba su vida.

En el material publicado, habló tanto la periodista como el doctor que se refirió a la complejidad del procedimiento.

Érika Zapata revela que la cirugía le dio una segunda oportunidad

“Estoy muy contenta”, comienza diciendo Zapata y luego detalla que por que la cirugía fue tan importante. “Cambió mi vida, me dio una segunda oportunidad, por eso estoy tan contenta el día de hoy, yo tenía una patología, una enfermedad que se llama gigantomastia o hipertrofia mamaria severa en los senos, es cuando uno tiene los senos muy grandes y eso generómuchos problemas en mi autoestima durante muchos años. Hasta que un día dije que ya no más, mequería ver mejor, me quería vestir como siempre me hequerido vestir(…) (el doctor) me lo recomendó una amiga y me generó confianza desde el principio...Me operó el día jueves y miren, estoy totalmente aliviada y muy contenta por todos esos resultados que logré con esta intervención”.

“La cirugía de Érika fue muy compleja”, médico que la operó

“La cirugía de Érika fue muy compleja porque como ella lo dijo tenía unas mamas muy grandes y quería un resultado que le durara en el tiempo”, comenzó revelando el galeno que luego ahondó en lo que hizo en el quirófano. “Teníamos que combinar quitarle el tejido de la mama que es en exceso y ponerle un implante para que nos de una forma mas duradera en el tiempo . Entonces es como jugar con una balanza, por un lado tenemos mucho tejido y por otro lado, un implante entonces era hacer equilibrio entre los dos”.

El médico se refirió también a la recuperación y buena disposición de la famosa paciente, que hizo el video en la torre médica 2 de El tesoro de Medellín, donde le realizaron el procedimiento.

“Es la mejor paciente del mundo camino desde que la operamos no se queja de dolor siempre está contenta y cada vez que llega al consultorio nos llena de mucha alegría”.

Al final, Érika reiteró su nuevo estado de ánimo. “Van a ver cómo va a cambiar eso positivamente mas adelante”.

En sus redes escribió: “Gracias al doctor Patarroyo, por mejorar mi salud, mi autoestima y tener esta segunda oportunidad para sentirme mejor”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento