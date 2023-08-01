Esperanza Gómez revela detalles de su salud: “Puedo quedar en silla de ruedas”

Esperanza Gómez, reconocida por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos, fue noticia hace pocos días debido a la victoria obtenida en la batalla judicial contra Meta. Sin embargo, esta no es la única lucha que enfrenta actualmente la influenciadora y empresaria, quien causó preocupación al hablar sobre su salud física y mental.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué le pasó a Esperanza Gómez?

En diálogo con el programa La Red, la caldense contó que los últimos meses han sido especialmente difíciles por cuenta de los problemas emocionales derivados de la presión, las críticas y el ritmo de trabajo: “Tengo picos de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia ya por varios años”.

Al hablar de su estado físico, Esperanza Gómez recordó que padece un degeneramiento progresivo en la columna vertebral que, según le han advertido los médicos, podrían llevarla a perder la movilidad en un futuro cercano.

“En el caso de mi salud —que posiblemente puedo quedar en silla de ruedas en tres años— estoy tratando de hacer lo que más pueda. No lo estoy tomando como un castigo; más bien, por cada cosa negativa que me pasa, empiezo a agradecer”, expresó.

La exactriz de cine para adultos también confesó que, en ocasiones, ha llegado a quedarse completamente paralizada desde los hombros hacia abajo, lo que la obliga a detener cualquier actividad. Aunque los especialistas le han sugerido someterse a una cirugía para detener el deterioro de sus vértebras, ella ha preferido aplazar esa opción por miedo a los riesgos que implica.

En medio de esa incertidumbre, Esperanza Gómez se mostró optimista frente a los avances que pueda traer la ciencia en un futuro cercano. Habló de entrevistas que ha visto sobre investigaciones médicas que —según dijo— buscan ofrecer nuevas alternativas para tratar problemas como el suyo. Aunque no se trata de procedimientos disponibles en la actualidad, la mujer de 45 años señaló que confía en que, próximamente, existan tratamientos menos invasivos y más efectivos para pacientes como ella.

“Creo que la medicina de ese tipo está avanzando muy rápido y quiero esperar a que haya algo mucho más práctico que me pueda solucionar (...) En 2030 puede haber una inyección que me ayude. Mientras tanto intentaré estar bien”, concluyó en su charla con La Red, dejando en claro que su objetivo es ganar tiempo y cuidar su salud mientras tanto.