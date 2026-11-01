Estado de salud de Kbeto Zuleta. Comenzó a hablar y a reconocer personas: “Es un milagro”

Este sábado 31 de octubre Héctor Zuleta volvió a referirse a los avances de salud de su hermano, el cantante Kbeto Zuleta, en las afueras de la clínica Iberoamérica, de Barranquilla.

En esta oportunidad se vio entusiasta, ya que el cantante, accidentado el pasado lunes 26 de octubre en cercanías de Bosconia, César, cuando el bus que lo transportaba a él y a sus músicos rumbo a Valledupar, cayó al río Ariguaní, ha tenido una evolución favorable.

Héctor, quien además de intérprete es médico, detalló que su hermano ya no está conectado y comenzó a comunicarse con su familia.

“Gracias a Dios creo que hemos tenido unos partes satisfactorios. Kabe todavía se encuentra en proceso de mejoría (…) Fueron varias partes anatómicas afectadas y que cada una hay que esperar la evolución correspondiente. Tenemos a Kabe ya consciente de cierta manera, los médicos pudimos avanzar en un proceso de extubación traqueal, preservando el tiempo y la prudencia, eso lo va a determinar el tiempo y la evolución, vuelvo y digo Dios está en control y esperamos que siga avanzando (…) Pudimos visitarlo, ya nos mira, pudimos establecer cierta comunicación”, indicó en declaraciones dadas al medio Zona Cero.

Luego explicó, desde su punto de vista, la razón de las buenas noticias y siguió pidiendo plegarias por su hermano y los demás heridos.

“Siempre hemos pedido desde el primer instante, mucha oración, mucho poder… Creo que la oración ha hecho efecto, son momentos duros y difíciles que nadie está preparado pero Dios nos ha traído (…) Nos es fácil tener a tu hermano en una cama, pero yo trato de tener esa fuerza y de darle esa fuerza, decirle que mi hermano es literalmente un milagro, un milagro, no hay otra explicación”.

También mencionó el compromiso del cuerpo médico de la clínica, que no solo se ha encargado de su parte física, sino que le ha dado palabras de aliento al cantante.

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Posteriormente, en la noche del mismo sábado 31, la cuenta oficial de Kbeto se publicó un comunicado oficial que reitera el avance del hijo de Poncho Zuleta, conocido como ‘El Pulmón de Oro’.

El comunicado incluyó un texto en el que se lee: “Con nuestra confianza puesta en Dios, recibimos cada avance con gratitud y esperanza. Sigamos unidos en oración por la recuperación de Kbeto y de los integrantes de nuestra agrupación, y por la fortaleza de sus familias”.

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A continuación el texto completo de dicha publicación firmada por el mánager, donde detalla que el artista ha comenzado también a hablar.

Comunicado oficial sobre avances de Kbeto Zuleta



"De acuerdo con el parte médico proporcionado por Héctor Arturo Zuleta, hermano de KBeto y médico de la familia, hoy se registraron avances importantes en la evolución de Carlos Alberto Zuleta, que recibimos con gratitud a Dios y esperanza.

Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y a reconocer a las personas a su alrededor.

Estos avances son alentadores. KBeto continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable y bajo manejo médico integral. Estaremos compartiendo información sobre su evolución y los avances de su recuperación.

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Expresamos nuestro profundo agradecimiento al personal médico, a los especialistas, al equipo de enfermería y a todo el personal de la Clínica Iberoamérica por su atención, dedicación y compromiso con el cuidado de Carlos Alberto.

Pedimos también que mantengan en sus oraciones a los integrantes de la agrupación musical y a sus familias. Como familia y equipo, estamos al tanto de la situación de cada integrante; sin embargo, por respeto a su privacidad y a sus familias, nos reservamos mayores detalles.



Agradecemos de corazón las muestras de cariño y las oraciones que nos han acompañado. Valoramos cada paso positivo, con prudencia y con nuestra confianza puesta en Dios.

Sigamos unidos en oración por la recuperación de KBeto y de nuestros compañeros, con fe y esperanza."

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