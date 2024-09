Exparticipante de ‘Desafío The Box’ sufre aparatoso accidente. “Tengo miedo”

El formato Desafío, de Caracol ha popularizado a decenas de deportistas extremos de nuestro país, quienes han encontrado en el famoso reality, que este año llegó a sus 20 años, un espacio ideal para demostrar sus habilidades, la resistencia y la fortaleza que poseen y que lo ubica como unos sobrevivientes en situaciones extremas.

La semana anterior una de sus participantes de la edición 2023, denominada Desafío, The Box falleció, por causas que aún son investigadas por las autoridades. Se trató de Maryan Gómez a quienes sus compañeros de formato despidieron con mucha tristeza, pues al parecer Gómez pasaba por un difícil momento de su vida. Uno de ellos fue Jorge Luis Carballo, quien no dudo en rendir un homenaje a su colega, pues eran cercanos.

“Algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti. Ahora te has ido y yo planeaba verte hoy, pero no de esta manera. Me duele pensar que te fuiste sintiendo que no importabas a nadie, pero siempre te escuché y estuve allí para ti. Te extrañaré mucho, la gente nunca mereció tu gran corazón. Me quedaré con el recuerdo de tu disposición a ayudar siempre a quien te necesitaba. Nos veremos en otra vida, donde recibirás todo el amor que este mundo te negó”, mencionó Carballo en una publicación donde despidió a su amiga.

Ahora Carballo, quien participó en ‘Desafío 2022′, ha sido protagonista de su propia historia al ser víctima de un aparatoso accidente. Él mismo lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Me acabo de accidentar”, Jorge Luis Carballo de ‘Desafío 2022′ Fotografía por: Captura Instagram

Fue este lunes 9 de septiembre cuando quedó herido a causa de un choque que sufrió cuando iba a bordo de una motocicleta.

“Muchachos, me acabo de accidentar en una moto”, ,mencionó con voz entrecortada Carballo, quien con expresión de dolor y preocupación se llevó las manos al rostro.

En una siguiente historia publicó la imagen de una señal doblada por el choque y una pierna herida donde detalló más y expresó su temor. “Gracias a Dios estoy bien. No pasó a más de una fisura en la mano y estoy esperando respuesta a la pierna, que fue la que chocó con la señal de tránsito… Me duele demasiado y tengo raspones. Venía en un Picap: el chico se encuentra en peor estado puesto que se lesionó la caja torácica. Que feo es sentir ese momento donde ves que la vida pasa en microsegundos… me duele demasiado la pierna. Tengo miedo de que pueda ser más grave”, dijo el ex participante de Desafío.

