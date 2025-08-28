Famoso productor de Luis Miguel y exesposo de Lucía Méndez tiene grave enfermedad

En las décadas del 80 y del 90 Lucía Méndez era una de las figuras más prominentes de las telenovelas latinoamericanas. Historias como ‘Viviana’, ‘Colorina’, ‘Tú o nadie’ la ubicaban como una de las preferidas para encabezar melodramas junto a Verónica Castro, María Sorté y Victoria Ruffo.

Lucía, quien hace unos meses confesó en una entrevista que en aquel tiempo Luis Miguel, mucho más joven que ella, casi un adolescente, la cortejó, ella estaba viviendo un romance con Pedro Torres, quien es considerado uno de los directores y productores más destacados de la pantalla mexicana. Dirigió videoclips de cantantes como Emmanuel, Pandora y Amanda Miguel.

Torres, hoy de 72 años, y Lucía, de 70, de fueron pareja y concibieron el único hijo de la actriz, Pedro Antonio Torres Méndez, que actualmente tiene 36 años, reside en Miami y tiene dos nietos.

Con el tiempo, la relación terminó y cada uno siguió con su carrera. Pedro volvió a tener pareja y tuvo dos hijos más: Apolonia y Emilia.

Torres fue entre otros roles el responsable del reality ‘Big Brother’ en México y de ‘Mujeres asesinas’, formato que sigue grabándose en el país centroamericano.

Ahora según la revista TvNotas, Pedro ha sido diagnosticado con la enfermedad de ELA, un mal incurable y degenerativo que afecta el sistema nerurológico y comienza a impedir la actividad muscular.

“Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”, menciona la publicación.

De acuerdo con lo informado, el director ya estaría experimentado dificultades para hablar y tendría como prioridad dedicar tiempos a su familia y amigos más cercanos.

Famoso director colombiano también padeció Ela

El caso de Pedro Torres ha recordado que Mario Mitrotti, el director de ‘Pandillas, guerra y paz’ y cientos de comerciales exitosos de la pantalla colombiana como Doña Gallina, Avena Quaker, Milo y descubridor de estrellas como Sofía Vergara y Carolina Sabino, padeció este mal.

El también productor luchó por varios meses hasta que finalmente falleció en mayo del 2024. Tenía 80 años y lamentó que pese a al avance de la ciencia una enfermedad tan grave como la sufrida, no tuviera cura.

Erik Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ también dio a conocer hace unos meses que fue diagnosticado con esta enfermedad.

