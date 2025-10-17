Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Gael García, de Amores perros, nombrado embajador de Buena Voluntad de la Unesco

El actor mexicano Gael García Bernal ha sido nombrado embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística de la Unesco, informó la organización este martes.

Por Agencia EFE y Redacción Vea
28 de octubre de 2025
El actor mexicano Gael García Bernal, nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco
Fotografía por: Iván Villanueva

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede en París, destacó que el intérprete, productor y director mexicano Gael García Bernal, no solo es “una figura relevante del cine internacional”, sino también su labor a través de la ONG Ambulante, que cofundó en 2005.

Esa entidad “apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos”, según resaltó la agencia de la ONU en el comunicado del anuncio.

Y por su convencimiento de que la cultura tiene un “papel central en el desarrollo de nuestras sociedades”, Unesco afirmó que el actor va a poner “su influencia y conocimiento al servicio de las acciones” de este organismo internacional para promover “la educación cultural y artística”.

Vínculos relacionados

El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta
Taylor Swift anuncia una docuserie de seis episodios y una nueva película
El príncipe William hace importante anuncio en Día Mundial de la salud Mental
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Qué dijo Gael García al ser nombrado embajador de la Unesco?

“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común”, indicó el propio García Bernal (Guadalajara, México, 1978) en el comunicado del anuncio.

El actor de títulos como ‘Y tu mamá también’ (Alfonso Cuarón, 2001) o ‘Amores perros’ (Alejandro González Iñárritu, 2000) defendió también que “hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales” y por eso agradeció especialmente esta invitación de Unesco, a la que espera contribuir con “un trabajo significativo”.

Además de la designación de García Bernal, la Unesco también nombró a la jequesa emiratí Bodour bint Sultan Al Qasimi como embajadora de Buena Voluntad para la Educación y la Cultura del Libro, al banquero y filántropo marfileño Ibrahim Magassa como embajador de Buena Voluntad para Prioridad África y a la arquitecta y empresaria griega Costantza Sbokou-Constantakopoulou como embajadora de Buena Voluntad para la Protección y Promoción de la Cultura.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Por Agencia EFE y Redacción Vea

Temas:

Gael García Bernal

Famosos embajadores de la Unesco

Amores Perros

Películas Gael García

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.